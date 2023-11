Úrsula Corberó se dedica a sí misma el Ondas y se hace viral: "Por ser tan valiente y tan maja"

Úrsula Corberó recogió este miércoles por la noche en Gran Teatre del Liceu el Premio Ondas a la Mejor Actriz por su papel en la serie El cuerpo en llamas sobre el llamado crimen de la Guardia Urbana.

Precisamente su discurso al recogerlo se ha hecho viral en las redes sociales, que solo tienen palabras bonitas para la actriz. "Gracias por vuestra entrega, por escucharme, por guiarme, por cuidarme y sobre todo, por darme la libertad que yo necesitaba para poder interpretar a este personaje tan complejo", agradeció la exintérprete de La casa de papel.

Muy emocionada, la actriz también agradeció el apoyo de sus padres, presentes en la gala. "Mamá, papá, perdón, llevo un día un poco sensible", indicó, sin olvidarse de su "gran amor", el también actor Chino Darín: "Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites".. Asimismo, la actriz ha hecho un alegato a favor de la paz, haciendo un llamamiento a las autoridades. "Por favor, no más guerras, querámonos y respetémonos".

Cuando parecía que ya había terminado, Corberó volvió a tomar la palabra para dedicarse el premio a sí misma. "Por ser tan trabajadora, tan valiente, que estuve a esto de decir que no a este personaje y por ser tan maja", concluyó la actriz, viral en las redes tras estas palabras.