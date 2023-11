Ibai Llanos, Silvia Intxaurrondo, Úrsula Corberó o Marc Giró recogen sus Premios Ondas 2023 en la tradicional gala de entrega

El periodismo riguroso de Informe Semanal, Mara Torres o Silvia y el formato innovador de la Kings League han compartido protagonismo en la recepción que ha reunido este miércoles a los ganadores de los Premios Ondas 2023 en el Palauet Albéniz de Barcelona.

La tradicional antesala de la gala nocturna también ha estado llena de músicos, como Jorge Drexler, Coque Malla y Arde Bogotá que, tras responder a las preguntas de los periodistas que les esperaban en los jardines, se han juntado para tomar canapés y hablar de giras y conciertos.

El glamur que tradicionalmente aportan a este encuentro los actores y actrices premiados ha cojeado este año por la ausencia de Úrsula Corberó, que no ha podido acudir a la recepción, aunque sí ha recogido por la noche en Gran Teatre del Liceu el Premio a la Mejor Actriz por su papel en la serie El cuerpo en llamas sobre el llamado crimen de la Guardia Urbana.

La actriz Úrsula Corberó recibe el Premio Ondas por su papel en 'El cuerpo en llamas'. LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

También ha fallado Juan Diego Botto, Mejor Actor exaequo por No me gusta conducir, así que todos los micrófonos han rodeado a Patrick Criado, quien reconocía estar muy contento de que el jurado de estos premios que impulsa el Grupo Prisa haya reconocido su papel en Las noches de Tefía, ambientada en un campo de concentración franquista, "porque es muy importante no olvidar esa parte de la historia España".

En un tono mucho más lúdico, el periodista deportivo Gerard Romero ha debatido sobre fútbol y ha bromeado con los invitados, mientras los periodistas le preguntaban si iba a venir Ibai Llanos, corresponsable del éxito de la Kings League.

Llanos, Premio Especial del Jurado por "su capacidad para atrapar nuevos públicos", finalmente no ha acudido al encuentro del Palauet Albéniz, así que Romero ha sido el encargado de cantar las virtudes de 'Kings League', Mejor Programa de Entretenimiento "por reinventar las reglas con un universo deportivo nuevo". Sin embargo, el vasco sí ha asistido a la gala nocturna.

"La clave del éxito son los presidentes de los equipos", ha asegurado Romero. "Porque generan un ambiente y unas trifulcas entre ellos que enganchan".

La periodista Silvia Intxaurrondo en la entrega de los Premios Ondas 2023. LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

Cerca del mirador donde Romero ha alabado las discusiones que se generan en su programa para divertir al público, la periodista Silvia Intxaurrondo ha comentado otro choque televisivo más serio, el que tuvo con Núñez Feijóo cuando lo entrevistó en La hora de La 1.

Premiada por "poner en valor la importancia de las preguntas pertinentes", Intxaurrondo ha recordado que "ese es el trabajo del periodista, aunque haya gente que no le guste".

Coque Malla ha preferido esquivar las preguntas políticas porque "el debate se ha vuelto tan delirante" que ha optado por retirarse.

También se ha puesto serio Jorge Drexler cuando los periodistas le han pedido que expresara un deseo para el 2024: "Yo no necesito más nada, pero el mundo necesita paz".

Drexler ha sido premiado por su última gira, en la que ofreció 80 conciertos en 20 países y cuyo objetivo era "favorecer la empatía y tender puentes en un mundo con puentes rotos".

Las guerras y la política han vuelto a quedar aparcada cuando ha aparecido Marc Giró, premiado por Late Xou, que con el tono desenfadado que le caracteriza ha saludado a todos dando las gracias.

"Esto de recibir premios es fantástico", ha asegurado. "Te despierta un sentimiento de agradecimiento universal y te olvidas de todos los cretinos que has conocido en tu vida".