La pequeña Laia ya tiene más de cuatro meses, pues fue el pasado 14 de julio cuando Cristina Pedroche dio a luz. Y, desde entonces, la hija de la presentadora y Dabiz Muñoz ya ha vivido, sin saberlo, muchas cosas, como un viaje a México para que su padre asistiera a los premios de Latinoamérica a los 50 mejores restaurantes. Sin embargo, si hay algo de los vuelos que parece poner muy nervioso al rostro de Antena 3, es la prensa.

A comienzos de noviembre, la pareja hizo su primer viaje con la niña a Dubái para visitar el próximo restaurante del chef en la capital de Emiratos Árabes. Semanas después, fueron a la ciudad mexicana de Mérida, en la península del Yucatán.

Y, como le pasa a muchos famosos de los que se conoce su itinerario, es posible que a la salida o llegada al aeropuerto les esperen los reporteros y cámaras para hacerles algunas preguntas.

Parece que esto es algo que genera preocupación a la vallecana, sobre todo ahora que es madre, y así lo ha confesado este miércoles a su llegada a Madrid.

"Me sigo poniendo muy nerviosa cuando salgo por la terminal por si hay prensa. Y ahora que voy con la niña, pues más nerviosa", opina la colaboradora de Zapeando. "Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece mucho salir con esta cara, pues con la niña menos".

"Me pone muy histérica. Menos mal que está dormidita y la he puesto tapada para que no se la vea nada. Pero no me gusta", aclara la presentadora de Password mientras enseñaba el carro tapado de la pequeña Laia.

"Sé que están haciendo su trabajo, pero me pongo muy nerviosa", escribió en su story. No en vano, sabe perfectamente cómo funciona ese trabajo, pues debutó en televisión como reportera en Sé lo que hicisteis..., aunque no hacía preguntas de crónica rosa.