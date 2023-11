El tenso encuentro de Carmen Borrego con su nuera y su consuegra en el bautizo de su nieto

Después de la pérdida de María Teresa Campos, la familia se volvió a reunir al completo el pasado 11 de noviembre para celebrar el bautizo del nieto de Carmen Borrego, Marc. Pero, a pesar de la alegría por la llegada del pequeño a la familia, se percibía la tensión de la colaboradora de Vamos a ver con su nuera y su consuegra.

Hace unas semanas se hicieron públicos unos audios en los que Paola Olmedo, la mujer de José María Almoguera, y su madre criticaban tanto a Borrego como a Terelu Campos y a su hija, Alejandra Rubio. Desde entonces no mantienen buena relación, algo que se ha percibido durante la celebración del bautizo, en la que apenas se han dirigido la palabra.

Según han declarado testigos del evento a Informalia, Carmen Borrego y su consuegra se evitaron en todo momento. "La tensión se notaba en el ambiente", declaró uno de estos testigos, que añadió que no podía asegurar que no se saludaran, pero "no coincidieron en ningún momento".

La situación también fue distante con Paola Olmedo, pero en este caso sí se saludaron al llegar al evento y se despidieron al acabar. "Por educación la saluda, pero no entabla con ella ningún tipo de conversación cordial. Hablan lo justo y necesario por el bien de José María", expresó también el mismo testigo.

A pesar de la tensa situación con la familia materna de su nieto, Carmen Borrego declaró ante los medios que en la celebración fue "todo fenomenal". Terelu Campos habló de lo "guapísimo y maravilloso" que es el pequeño y su hija quiso recordar a la matriarca de la familia. "Mi abuela siempre está presente y más en un día como hoy en que nos hubiera gustado que estuviese aquí", expresó Alejandra Rubio.