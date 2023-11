Después de toda la polémica que vivió recientemente tras decir que ella es conocida por méritos propios, por las series que ha protagonizado y la música que ha sacado, en lugar de por ser la hermana de Britney Spears, a quien no le debe nada de su fama, Jamie Lynn Spears se ha metido de lleno en una importante demanda a causa de los estragos que sufrió su vivienda en 2021.

La actriz y cantante de 32 años, junto a su esposo, Jamie Watson, ha demandado a la compañía de seguros de su hogar, Progressive, alegando que no esta no le ha pagado los daños que le infringió a su casa, ubicada en Hammond, en el estado de Luisiana, el paso del huracán Ida por la zona a principios de septiembre de aquel año.

“Como resultado del huracán Ida, [el matrimonio] sufrió la pérdida de sus bienes personales causada por un peligro, el cual estaba cubierto por la póliza de seguro", ha escrito el abogado de la pareja en los documentos presentados ante la justicia y que han sido obtenidos por el portal de noticias Blast.

"Progressive, ya sea por negligencia o intencionadamente, no ha reajustado de íntegra y oportuna los daños sufridos por la pareja, incumpliendo así los términos de la póliza de seguro y sus obligaciones contractuales", continúa el escrito.

La protagonista de la serie infantil Zoey 101 y su marido, de 41 años, no han dado ninguna cifra específica de lo que consideran que se les debe, pero sí que han afirmado que Progressive no les ha dado razón legítima alguna para no pagarles los destrozos.

Asimismo, el matrimonio también sostiene en los documentos que no solo han experimentado "pérdidas monetarias" sino también "dolor y angustia", con lo que buscan una mayor compensación. Por ahora, ni los representantes de Spears ni los portavoces de Progressive han respondido a las solicitudes de comentarios hechas por diversos medios estadounidenses.