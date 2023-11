Milei anuncia megarrecortes del 15% del PIB y un freno a las obras públicas para acabar el próximo año en "equilibrio fiscal"

Lo prometido es deuda. El campeón de las elecciones de Argentina, Javier Milei, avanza ya hacia las medidas económicas de recortes de gasto público que prometió en campaña electoral, y anuncia que llevará a cabo un "ajuste" del 15% del Producto Interior Bruto para terminar el 2024 en un "equilibrio fiscal", según avanza el medio argentino Clarín.

"Voy a hacer un ajuste de shock. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal", subrayaba Milei en una extensa entrevista con el periodista y presentador Alejandro Fantino. Esta modificación implicará una reducción del 15% del PIB del país, "entre el fiscal y el cuasi fiscal".

El PIB de Argentina en el segundo trimestre de 2023 se situaba en 149.259 millones de euros, por lo que el líder de La Libertad Avanza prevé dejar de gastar más de 22.000 millones y asegura que esta reducción recaerá especialmente en el freno de la obra pública y en los gastos de la política. "Van a haber seis meses que van a ser muy duros", avisó.

Así lo ha anunciado después de mantener una reunión en la residencia presidencial de Quinta de Olivos con el hasta ahora presidente de la Nación, Alberto Fernández, que definió como "una charla muy cordial y productiva" en la que plantearon sus "diferencias de manera educada"; y de hablar por teléfono con el Papa Francisco. Según Milei, el pontífice aplaudió el Ministerio de Capital Humano como forma de "dinamizar la sociedad" y "convertir al capital humano en el eje central de la política de crecimiento".

Transferir lo público hacia lo privado

En unas declaraciones recogidas por el medio argentino, el ultraliberal mostró su intención de caminar hacia la privatización: "Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado".

"Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper[inflación]. Ministro que me gasta más lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", clarificó Milei.

El riesgo de la hiperinflación

Javier Milei lleva de bandera la dolarización y promete que, gracias a esta convertibilidad, aumentarán los salarios de los trabajadores del país: "Hoy tenemos de promedio un sueldo de 300 dólares y, si logramos el resultado de convertibilidad, podemos llevar el salario a que sea seis veces mas grande".

Avisado por el riesgo de la hiperinflación, el nuevo mandatario argentino reconoció que existe, pero que habrá una supervisión para controlar la evolución de los precios. "Sabemos que el riesgo de la híper está, y nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo. Una de las grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal para ir a déficit financiero cero. Eso significaría que sos solvente, que podés pagar tus deudas", concluyó.