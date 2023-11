George RR Martin revela que lleva ya 1.100 páginas de 'Vientos de invierno' y está "peléandose" con ese libro "hijo de su madre"

Los fans de Canción de hielo y fuego, la saga literaria que abría el libro Juego de Tronos, que triunfó en su adaptación a televisión, llevan años, muchos, esperando la que será la sexta novela de ese universo que escriba George RR Martin. Está en proceso. En un larguísimo proceso.

El escritor, que además trabaja en otros libros, en guiones, en adaptaciones a series de sus historias y en spin offs de Juego de Tronos, ya había pedido a sus fans que no le metieran presión: "ya voy 12 años tarde, no me molestéis", había dicho en su blog personal.

Pero ahora ha actualizado la información y ha explicado que le está costando lo indecible acabar Vientos de invierno. En una entrevista en un festival organizado por la revista BANG, aseguró que lleva ya escritas 1.100 páginas del próximo volumen. Y el final no está cerca.

"Estoy peleándome con él. Este libro es un hijo de su madre", expresaba sobre lo que le está costando acabar esta novela, que continúa el relato de lo que ocurre en los Siete Reinos y más allá del Muro, donde el ascenso de los caminantes blancos amenaza con acabar con la humanidad. Winter is coming.

"A lo mejor debería empezar a escribir libros más cortos. Se hace duro. Aún así, Vientos de Invierno es a lo que más tiempo dedico cuando me pongo a trabajar", decía Martin sobre el esfuerzo que le está poniendo.

Y es que, como decimos, no es su única ocupación, pues además prepara nada menos que ocho spin offs del mundo de Juego de Tronos, desde La casa del dragón, que ya tiene segunda temporada y prepara la tercera, a Cuentos de Dunk y Egg, además de otros que se esperan más a futuro, como Un Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante; Jon Snow, 10.000 barcos, El imperio dorado, El batir del mar o El Lecho de Pulgas.