Sanidad activará una red de 300 enfermeras escolares el próximo curso en la Comunitat

La Conselleria de Sanidad implantará una red de 300 enfermeras escolares que atenderán al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana, tanto en lo que se refiere a la coordinación de su asistencia sanitaria como en la implementación de los programas de prevención y promoción de la salud de los estudiantes de los centros públicos y concertados. Para ello, garantizará una profesional de enfermería por cada zona básica de salud, de modo que los colegios e institutos de cada una puedan recurrir a ella. La inversión de la Generalitat para esta iniciativa, que se pondrá en marcha el próximo curso, es de 15 millones de euros.

Los responsables de Sanidad y Educación, Marciano Gómez y José Antonio Rovira, se han reunido este martes para terminar de perfilar este servicio. En un principio, se partirá de una plantilla mínima de 300 enfermeras escolares, ya que al haber 280 centros de salud se dispondrá de una coordinadora por cada zona básica de salud. No obstante, ambos consellers han aclarado que hasta el próximo mes de septiembre, cuando se active, se terminará de concretar el número total de profesionales una vez se fijen las ratios.

La implantación de la enfermera escolar es una reivindicación histórica tanto de las federaciones de padres y madres de alumnos (FAMPA) como de sindicatos docentes. De hecho, el pasado mes de enero CSIF logró, por primera vez en España, que una iniciativa legislativa popular (ILP) para impulsar la figura de enfermera escolar llegara a un parlamento autonómico, en este caso Les Corts, para debatirse, tras superar las 10.000 firmas validadas por la Junta Electoral. Esta petición abogaba por la implantación de la figura de la enfermera o enfermero escolar en todos los centros educativos.

No obstante, el nuevo Consell ha optado por "adecuar los recursos a las necesidades" porque "no es lo mismo el número de estudiantes que atienden cada zona básica de salud en Valencia que en la comarca de Els Ports o las zonas rurales, ni tampoco el número de sanitarios adscritos a cada una de ellas", ha explicado el titular de Sanidad. Por ello, recalca que la planificación sanitaria es "algo dinámico a partir de este mínimo de 300 enfermeras escolares" porque "el objetivo es que no haya ninguna zona básica de salud sin referente en la enfermería escolar". "Nos parece extraordinariamente importante que pueda coordinarse con todos los dispositivos sanitarios de esa zona básica de salud para que jamás haya un déficit asistencial con mucho pico", ha apuntado Gómez.

Por su parte, Rovira ha recalcado que gracias a esta figura "se acabó que el director del centro tenga que llamar a una centralita cuando detecte un problema sanitario que no requiera la atención de un médico, sino llamará directamente a la coordinadora" de su zona básica.

Además de esta labor asistencial, la enfermera escolar también tendrá una programada para atender a diario a los pacientes crónicos de los distintos centros a su cargo (como la administración de insulina a los escolares diabéticos), así como para impartir programas de educación para la salud.

Del mismo modo, se creará una comisión educativa sanitaria compuesta por los coordinadores de los centros de salud y los directores de cada colegio o instituto donde evaluarán tanto al principio como al final del curso el control de calidad y si se detecta algún tipo de incidencia se formará una comisión de seguimiento.