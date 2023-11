Tomasito: "Lo digital es muy práctico pero pierdes la práctica, el 'feeling'"

Tomasito parece sentirse como en casa en las oficinas de El Volcán Música. No por nada lleva siendo este su sello discográfico desde hace más de trece años.

Es mediodía y el cantante nacido en el barrio Santiago de Jerez de la Frontera en 1969 se bebe una cerveza de lata mientras charlamos en un despacho.

Aparte del reciente lanzamiento de la versión por bulerías de Mi Fábrica de baile de Joe Crepúsculo, el viernes 24 de noviembre actúa en el teatro Barceló de Madrid. Tomasito ya es un habitual en los conciertos (y en los discos) de Crepúsculo con quien comparte discográfica: ya habían publicado juntos Me parto la camisa, y metido palmas y taconeos a siete u ocho de sus temas; además de subirse al escenario a palmear en Mi Fábrica de baile.

El cantaor acaba de grabar 'Agustisimísimo'. JOSÉ GONZÁLEZ

Aunque los presentó Javier Liñán, la relación va más allá de lo profesional. "También hay amistad. Nos vemos, tomamos algo. Es más joven, más buena gente… Me gusta mucho Mi fábrica de baile. Cuando la tocamos en directo juntos es un desmadre. La primera vez fue en una sala en San Vicente Ferrer [Malasaña, Madrid]. Y ya empezamos a invitar a que subiera la gente al escenario, ya sabes la que se lía al final, que se sube todo el mundo. En directo, nos comportamos como niños".

En Profesiones relevantes, uno de los temas de su último disco, Agustisimísimo (2023, El Volcán Música), Tomás Moreno Romero -su nombre completo– demuestra que lo suyo es cantar a la alegría. En ese tema cita empleos tan sugerentes y poéticos como 'inspector del buen rollito', 'pastor de nubes', 'cuidador de los buenos momentos', 'contador de las estrellas' o 'disfrutón de la vida'.

Cuando voy a Santander, me voy a un refugio de pastores en la montaña

"Yo soy así, me es más fácil comunicarme a través de la ironía, mandando mensajes con las letras de las canciones. Ese tema va de un amigo. Cuando me voy a Santander, me voy a un refugio de pastores en la montaña. Mi amigo está viendo el viento, las estrellas: como digo en la canción, es un pastor de nubes y un confidente de las flores". Toda una inspiración para reconectar con la poesía en un mundo saturado de estímulos tecnológicos.

Tomasito en un momento de la entrevista, en su despacho de Madrid. JOSÉ GONZÁLEZ

En esa aproximación al mundo desde la magia, Tomasito nos lleva a reflexionar sobre el deseo (El vino y el pescao: Me gusta comerte las tetas eso me hace feliz parece regaliz); la diversión (Los bares; Me gusta cantar por los bares, porque la vida se pasa mucho mejor, y es que la vida sin un bar es un horror; y además yo tengo una voz preciosa) o la gentrificación de las ciudades y la falta de comunidad, algo que sucede cuando escuchamos Mi barrio. "Se inspira en la casa de mi madre, en su patio de Jerez. Todos los primos hermanos tenemos nuestro cuarto. Es la bomba. Hay mucha libertad".

Agustisimísimo es el primer disco de estudio que graba en su tierra natal, en Jerez. Uno de sus discos más flamencos (sobre todo la segunda parte del álbum), aunque es tan ecléctico como siempre. "A la grabación afectó la pandemia, tuve que hacer un parón y luego ya me fui a grabarlo a Jerez. No lo había grabado allí antes, porque, aunque también hay peligro en Madrid en Jerez, te emborrachas ligero con los amigos, te pones animao y no te centras igual. En Jerez son todos músicos, colegas, y claro… En Agustisimísimo están Manuel Parrilla, Diego del Morao, varios de Los Delincuentes… Lo hemos grabado en directo".

En casa de mi madre hay más fotos de Lola Flores que de la familia

En la capital –donde lleva viviendo 26 años– grabó con muy poco presupuesto su primer disco, Torrotrón (1993, Divucsa), gracias a Lola Flores. "De Madrid, no me he cansado. Siempre hay movida. Antes de establecerme aquí, ya la pisaba mucho y era todas las noches saliendo. He vivido Carabanchel, San Vicente Ferrer; hasta que me quedé en Moratalaz. Ahora estoy hecho un 'barrietero'. Estoy acostumbrado a ir pa arriba y pa abajo, por eso me gusta tanto Madrid".

El músico dice deberle sus inicios a Lola Flores JOSÉ GONZÁLEZ

Dejó el colegio a los 11 años –"no me aguantaba el profe"– y empezó a colaborar con el grupo de música España es Jerez. Hasta que a los 14 años lo amadrinó la Faraona. Su madre se colaba en las actuaciones de Lola Flores entre bastidores. "Mi madre es muy fan. Siempre ha habido más fotos de Lola Flores en casa que nuestras. Mi madre me animó a salir al escenario. Me llevó hasta Lola Flores, y le dijo ‘mira aquí está el niño’, me pegó un empujón y yo ya salí. Y luego Lola empezó a llamarme para ir a los tablaos y a las televisiones. Era supermoderna. Le proponía rock and roll por bulerías y me decía que sí".

Cuando estoy haciendo una maqueta en casa, yo no meto un 'loop', grabo las palmas del tirón

Se han cumplido treinta años desde su primer disco debut; ¿qué es lo que echa de menos de esa época? "Lo analógico. Cuando estoy haciendo una maqueta en casa, yo no meto un loop, grabo las palmas del tirón. Si no, pierdo el fuelle y el feeling. Lo digital es muy práctico, pero luego pierdes la práctica. Del último disco, ha lanzado cassettes. "Te regalo una, pero con un bolígrafo para que la rebobines", ofrece. Y claro, esta periodista se la lleva firmada a casa.