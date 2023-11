Cayetano Martínez de Irujo, muy preocupado por su exmujer, Genoveva Casanova: "Es la madre de mis hijos y la quiero"

Cayetano Martínez de Irujo, quinto hijo de la duquesa de Alba, celebró una misa en memoria de su madre, fallecida hace nueve años. En el oficio, celebrado en Sevilla, no estuvo ninguno de sus cinco hermanos, aunque sí le acompañaron su compañera, Bárbara Mirján, el viudo de Cayetana de Alba, Alfonso Díez y sus amigos Carmen Tello y Curro Romero.

Tampoco asistieron los hijos de Cayetano, los mellizos Luis y Amina, que viven en Inglaterra, ni su exmujer, Genoveva Casanova, que estaba tremendamente unida a la duquesa y a quien profesaba un afecto infinito. Genoveva se ha 'recluido' en San Sebastián, tras las fotos de ella con el heredero de Dinamarca, que están causando mucho revuelo.

"Siento mucho la ausencia de mis dos hijos y de Genoveva", dijo Cayetano a las puertas de la Iglesia de la Hermandad del Cristo de los Gitanos. "Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar".

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirján. JOSE OLIVA / GETTY IMAGES

Genoveva sufrió una embolia pulmonar el pasado verano, del que le ha costado un tiempo recuperarse. Cayetano Martínez de Irujo también siente lo que su exmujer está pasando tras la publicación de las polémicas fotos. "Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica, pero bueno ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde". Y quiso añadir: "Tristemente, no ha podido venir, claro, y lo ha sentido mucho".