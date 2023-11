Con toda probabilidad, nadie que no los conociera al dedilla podría decir que llevan más de cinco años juntos, básicamente porque se han convertido en una de las parejas más herméticas y alejadas del foco mediático en todo Hollywood. Y, aunque a ello ha ayudado sobremanera que hubiese una pandemia y un confinamiento de por medio, tampoco es que hayan dudado en hablar el uno del otro cuando les han preguntado sobre su amor. Uno, además, que muy pronto dará su primer fruto. Porque sí, Robert Pattinson y Suki Waterhouse van a ser padres el año que viene.

Y eso que su debut en la alfombra roja no tuvo lugar hasta el año pasado. Pero así ha sido la historia de amor del intérprete de cintas como The Batman, Tenet, High Life o la saga Crepúsculo y la cantante de conocidos temas como To Love, Moves, Johanna o Good Looking: algo que parecía más casual e informal basado sobre todo en paseos y citas que ha derivado en una relación tan fuerte que incluso incluye rumores de futura boda.

Por ello, repasamos cómo ha sido año a año el vínculo entre las dos estrellas, cuyas carreras, además, han ido avanzando al mismo tiempo que lo hacía su amor.

2018, primeros rumores

A pesar de que se habían comprometido, Robert Pattinson y FKA Twigs cortaron en octubre de 2017. Y Suki Waterhouse, que hubeise salido a la luz, no había tenido ninguna pareja desde que en 2015 cortase con el actor y director Bradley Cooper. Ambos, por tanto, estaban solteros cuando se les vio por primera vez, dándose evidentes muestras de cariño en público, en Londres en julio de 2018, en unas imágenes obtenidas por un paparazzi para E! News.

Poco después, una fuente confirmaba en unas declaraciones a la revista People que ambos habían comenzado a salir.

2019, la confirmación

Nada más comenzar 2019, el 11 de enero, Pattinson asistió al vigesimoséptimo cumpleaños de Waterhouse en Casa Cruz, un conocido restaurante de lujo en la capital inglesa a la que también asistieron Liv Tyler y la pareja entonces formada por Cara Delevingne y Ashley Benson. Poco después, eran fotografiados tomados de la mano dando un paseo tras haber hecho algo de running.

En abril de ese mismo año, llegarían las primeras declaraciones de Pattinson durante una entrevista con The Sunday Times. El actr, que estaba respondiendo una regunta su vida amorosa, fue preguntado por su romance con Waterhouse y contestó: "¿Tengo que hacerlo [hablar de ello]?". "Si dejas entrar al mundo, se devalúa lo que es el amor. Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es algo extremadamente grosero, así que si pones una barrera, todo es mucho mejor".

En mayo, era Waterhouse quien iba al 33º cumpleaños del actor, una cena en el también conocido Chateau Marmont de Los Ángeles, de la que se fueron juntos y en el mismo coche.

2020, la pandemia

El año se principió con un fuerte rumor: se casaban. Todo provenía de unas imágenes en la que la cantante fue vista con un anillo en su dedo anular durante una cena de Dior en París. Y, a su lado, estaba el actor, así que los medios comenzaron a especular. Sin embargo, la pareja jamás confirmó nada —si bien tampoco lo desmintió, aunque desde entonces no se les han visto anillos de compromiso ni alianzas—.

Luego, llegaría la pandemia de Covid-19, que al actor le pilló en Londres mientras rodaba The Batman, viviendo ese tiempo ambos juntos en la casa de la artista en la ciudad del Támesis todo el verano. Como además alguien dio positivo en el set y se paró la producción, ambos fueron vistos paseando y dándose muestras de cariño en público.

2021 y 2022, la estabilidad

Después de que en la primavera de 2021 se viese, gracias a un selfi que se hizo en su casa, que Waterhouse tenía en un lugar especial una fotografía con Pattinson, en verano se molestó con el reboot de la serie Gossip Girl por bromear sobre su relación con el actor y menospreciarla hablando de ella como de "Suki Don Nadie" . "Otro día para recordar que las mujeres también pueden ser [parte de] el patriarcado", escribió en un tuit ya eliminado y en el que mencionaba tanto al programa como a la guionista Lila Feinberg.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse, en la MET Gala de 2023. Jamie McCarthy / Getty

Ya en 2022, durante la promoción de The Batman, Pattinson se refirió varias veces a su vida en común con Waterhouse, asegurando incluso que su papel en la película la había hecho llorar. "Estoy bastante seguro de que, de normal, no le gustan las películas de superhéroes. Pero esta captó su atención todo el tiempo, y luego tomó mi mano y le toqué la cara y pude sentir una pequeña lágrima. Y pensé: '¡No jodas!'", explicó en el programa de Jimmy Kimmel.

Hacia finales de año, además, se produce un momento importante: tras cuatro años de relación, por fin debutaron en una alfombra roja. Lo hicieron en un desfile que dio la firma Dior en Guiza, en Egipto. "Nunca olvidaré este espectáculo, bajo las estrellas y frente a las Pirámides de Guiza, una de las Siete Maravillas del Mundo", escribió la también modelo en su Instagram, aunque nunca aparece su pareja en sus redes.

2023, el embarazo

A primeros de este año, Waterhouse seguraba que estaba "sorprendida" por haber "sido tan feliz con alguien durante casi cinco años" y que todavía se siente "increíblemente emocionada" cuando el nombre de Pattinson aparece en su teléfono. "Creo que él siente lo mismo por mí", le confesó a The Sunday Times.

Poco después asistieron a la MET Gala por primera vez como pareja, causando sensación con los vestidos de Fendi —ella— y Dior —él— que eligieron. Y tras un verano más que tranquilo, este otoño han confesado que están esperando su primer hijo.