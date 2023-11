Estos son los gustos culturales de la reina Letizia: de Vivian Gornick y Annie Ernaux al cine de pueblo, Bad Gyal y el ballet

La revista Vanity Fair ha trazado un curioso perfil cultural de la reina Letizia, basándose en testimonios de personas del mundo de la literatura, el teatro, la música, el cine, el periodismo..., sobre todo, que tienen acceso a ella, de forma más privada en muchos casos.

Así, los escritores Luis García Montero, Elvira Lindo, el director del Festival de Cine de Tudela, Luis Alegre, el fundador de Filmin, Jaume Ripoll, Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, entre otro, esbozan un retrato de la monarca absolutamente ligado a novedades, estrenos, gustos y opiniones de alguien con amplio conocimiento de lo que se cuece en España (y fuera) en material cultural.

La última vez que se ha visto a la reina en un acto vinculado al cine, una de sus paciones, fue en Tudela, en la nueva edición del Festival Opera Prima, que este año rindió un homenaje a Carlos Saura, fallecido este año.

Eulalia Ramón recibe de manos de Letizia un premio póstuo para Carlos Saura. EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

Luis Alegre, amigo personal de la reina, a quien define como una persona "muy maja", resalta lo simbólico de que Letizia preste interés a un tipo de cine independiente y también de veteranos que se proyecta en un pueblo, lejos de todo el glamour de San Sebastián y los Goya, festivales a los que, de momento no ha ido nunca.

“La Letizia más Letizia, cariñosa, cálida, rápida, juguetona y graciosa, que se ríe de sí misma como toda la gente inteligente, aflora cuando se siente relajada y en confianza”, cuenta Alegre, que conoce a Letizia desde 1999, cuando era reportera de TVE. Y aunque pensó que al casarse su amistad se diluiría, no ha sido así.

Le encanta el festival Atlántida de Mallorca, en cuya última edición este agosto pasado, ha vuelto para departir con la actriz Irene Jacob, aunque antes lo había hecho con Judi Dench. Este verano, recuerda la publicación, aplaudió con fervor la proyección de Creatura, de Elena Martín Gimeno, una película sobre los tabúes del sexo y el deseo femenino.

La Reina Letizia rapea por el Día Mundial de la Salud Mental

Pero Letizia pasa del cine intimista al comercial cuando su curiosidad y la tendencia así lo marcan. De este modo, del festival Atlántida pasó a ver Barbie con sus hijas y su marido en una sala de Palma. No hay sesgo para ella a la hora de valorar lo interesante. "Es una cinéfila con conocimiento, inquietud y ganas de descubrir", comenta Jaume Ripoll, que la conoce bien.

Sus visitas particulares a la Feria del Libro de Madrid dejan cada año la imagen de una reina conocedora de lo último que el mercado editorial ha lanzado, pero también de lo anterior, de escritores que no son best sellers y están reservados a lectores muy finos y especializados, como Nuccio Ordine, Vivan Gornick, H.P. Lovecraft y la Nobel Annie Ernaux.

Carga ella con sus bolsas, charla con los libreros y pregunta lo que no sabe o lo que le interesa más. Igual lee a Passolini que apoya a su íntima amiga Sonsoles Ónega que acaba de ganar el Premio Planeta por Las hijas de la criada, con no pocas y severas críticas.

La reina Letizia y la princesa Leonor van al cine a ver 'Barbie' Europa Press

Respecto a su trato con otros autores, destacan testimonios de los grandes de la literatura. "Sentí su amistad en una comida, cuando me preguntó por mi mujer, Almudena [Grandes], que estaba enferma. Le comenté que estaba deprimido porque me habían llegado unos análisis médicos poco esperanzadores, y me dijo: ‘Luis, creo que ella tiene derecho a saber la verdad para que no se haga falsas esperanzas’. En aquel momento sentí mucho la presencia de los reyes", cuenta Luis García Montero, viudo de Grandes.

"Es una persona culta, muy interesada en el cine, que provoca una sensación de confianza para hablar con ella de todo: de la situación del mundo, del periodismo, de la política, de la relación padres e hijos…" reflexiona el director del Instituto Cervantes.

“Ella entiende, y no es algo frecuente, que un país se conoce mejor a través de su cultura, y se aplica el cuento”, opina Elvira Lindo, escritora.

La reina Letizia en la firma de libros de Sonsoles Ónega EFE/Editorial Planeta

"Le marca su preocupación por las nuevas generaciones, la educación, sus hijas y el mundo en el que van a vivir", revela José Manuel Cidad, presidente del Grupo SM. De hecho, Letizia está al corriente de las últimas tendencias. Según Vanity Fair, es fan de Bad Gyal, con quien coincidió en el 142º aniversario de La Vanguardia. "Fue un placer conocerla. Hablamos de música y moda y de la diferencia entre las generaciones nuevas y las más veteranas en cuanto a gustos y apreciación del arte. Me pareció muy inteligente y simpática, además de elegante", cuenta la cantante.

Inolvidable es su rapeo de un tema de El Chojin para alertar sobre la salud mental, que dejó al propio cantante mudo por la sorpresa y la alegría a la vez.

Por no hablar de la danza: Letizia, que de niña practicó ballet, tiene un abono para la temporada de Ballet en el Teatro Real. Pasión que ha inculcado a sus hijas, igual que su gran capacidad para degustar la cultura como el motor que mueve la sociedad.