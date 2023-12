Luli Pampín: "Cuando empecé a cantarle a mi bebé me di cuenta de que no había cabida para el miedo"

Del ejército a los escenarios. Ese fue el gran cambio que Lucía Pérez Gerardi, conocida artísticamente como Luli Pampín, decidió dar a su vida, eligiendo el camino artístico y convirtiéndose en una estrella musical entre los más pequeños por todo el mundo.

Nació en Mendoza, Argentina, pero con tan solo 12 años se mudó a España junto a su familia. Cuando tuvo su primer hijo, dejó el ejército y comenzó a darle vida a su personaje. La muñeca en una cajita de música de sus inicios se convirtió en la superheroína Luli Pampín, que cuenta a día de hoy con casi 15 millones de suscriptores en YouTube.

Después de su gira por Latinoamérica y de dar a luz a su hija el pasado mes de junio, la artista argentina comenzará su gira Bienvenidos por España con tres fechas confirmadas en diciembre, un show en el que habrá personajes nuevos y que contará con un toque navideño muy especial.

¿La llegada de tu hijo, a tus 25 años, fue la que dio pie a que construyeras este personaje y te centraras en ese proyecto?

Estuve diez años en mi antiguo trabajo y cuando tuve a mi bebé me di cuenta de que ya no era compatible con mi vida por horarios y por como me hacía sentir. Siempre me gustó el arte, estuve diez años en el conservatorio y me gustaba mucho cantar. Pasaba el tiempo con mi bebé bailando y cantando. Eso me hacía súper feliz y me hacía vibrar el corazón; me di cuenta que era un camino que me gustaba. Fueron esos momentos con mi hijo los que me hicieron despertar en el mundo infantil y fue como comenzó todo.

¿Nunca antes te habías planteado llevar a cabo un proyecto similar?

Del mundo infantil no. Al tener a mi bebé me reencontré con mi niña interior. Cuando eres madre evocas esa infancia que tenías un poco abandonada.

¿Y qué opina tu hijo mayor de Luli Pampín?

Él está muy acostumbrado. Lo tiene interiorizado al haberlo vivido desde bebé, lo vive con naturalidad. Es uno más opinando, diciéndome "esa canción sí, esa canción no". Él me ayuda un montón, componemos juntos en esos momentos de diversión que tenemos. En ese aspecto lo disfruto mucho a su lado.

¿Y a la bebé le pones tus vídeos y tus canciones?

Mis vídeos no, mi música. Le canto las nanas para dormirla y así ya va siendo también lulipampinera.

Antes de seguir el camino artístico iniciaste tu carrera profesional en el ejército aquí en España. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de dar un cambio tan grande? ¿Cómo repercutió esta decisión en tu vida?

Precisamente en mi maternidad me di cuenta de que no era compatible por temas de horarios, por no poder estar al lado de él cuando yo quisiera. Eso fue lo que más me marcaba a la hora de hacer un cambio. Pero también cuando una es madre le florecen las emociones de forma diferente, esta todo a flor de piel, eres muy sentimental y me di cuenta que eso tampoco era compatible con el ejército. No me hacía bien estar allí y quise dar un cambio. Tampoco sabía cómo me iba a ir, pero aposté por mi sueño durante mucho tiempo. Ha sido un proyecto de ir pasito a pasito, muy despacio, sin prisa pero sin pausa como se suele decir. Fue escaloncito a escaloncito desde lo más abajo, desde grabar mi primer vídeo en una cajita de cartón, sin luces, con la cámara que tenía por ahí y avanzando poco a poco.

Al principio eras muy tímida a la hora de mostrar tu talento musical. ¿Cómo lograste deshacerte de ese miedo para dar el paso a sacar adelante este proyecto?

Era muy tímida. Además, siempre me gustó bailar y cantar y lo hice desde que tuve uso de razón frente al espejo. ¿Qué hacía por las tardes? Bailar y cantar Thalía, Shakira, Michael Jackson. Me ponía a hacer mis interpretaciones en frente del espejo pero no quería que me viera ni mi madre y mis hermanos me espiaban por la ventana. Me daba muchísima vergüenza. Estuve en el coro durante diez años y cuando cantaba sola no me sentía cómoda. Pero cuando empecé a cantarle a mi bebé me di cuenta de que no era eso lo que le quería enseñar. No quería que él sintiera ese miedo que yo sentí porque es absurdo. Me di cuenta de que no había cabida para el miedo. Mi hijo fue mi primer público, pero después me animé a seguir cantando para el resto.

¿Tuviste algún referente para construir tu personaje?

Me gusta mucho el anime, como por ejemplo Sailor Moon, que es de los 90 y soy super fan, y ella es también una superheroína. Mi personaje empezó siendo una muñequita de una cajita musical, porque yo quería hacer algo totalmente contrario a lo que tenía antes en el ejército. Quería todo lo contrario, ser vulnerable, lo más pulcro que se pudiese. Pero luego me di cuenta que eso tampoco iba conmigo porque, aunque se quiera disimular, al final se ve cómo es una persona. Yo me consideraba una mujer fuerte, la vida de madre te hace ser fuerte quieras o no. Me di cuenta que eso también era lo que quería mostrar a los pequeños, a ser una persona fuerte, transformando mi personaje en una superheroína, como soy a día de hoy. Jem and the Holograms eran unos dibujos de cuando era pequeña que me sirvieron de inspiración, como Sailor Moon. También mis atuendos del ejército están presentes en algunas partes de mis trajes.

¿Cuentas con algún equipo que te ayuda a diseñar o confeccionar tus trajes?

Los diseño yo todos. Tengo una modista que es un amor e interpreta todas las ideas locas que tengo y también me para los pies. Pero todos los diseños de mis trajes los hago yo.

¿Por qué Luli Pampín? ¿De dónde viene el nombre?

Luli viene de Lucía. Ese es mi nombre, pero todos me llaman Luli. Pampín es el apellido de un familiar al que quiero mucho.

¿Cómo llegó tu productor Alberto Mantovani a contactar contigo?

Yo subía vídeos a YouTube de manera rudimentaria, con el iPhone, e hice una canción suya. Él me vio, se puso en contacto conmigo y nos pusimos a trabajar. Fue algo maravilloso tenerlo desde ese momento en el equipo porque, a parte de todo lo que es Luli, hace que la música tenga mucha calidad. Trabajamos con mucho amor en todo lo que hacemos, ponemos todo el corazón porque él ama hacer este trabajo y yo también. Se nota la diferencia cuando están los músicos en vivo, cuando escribimos juntos y hacemos música pensada para niños.

Este personaje te ha cambiado la vida totalmente. ¿Cuándo notaste que Luli Pampín empezaba a tener relevancia real entre el público?

Fue algo que surgió poquito a poquito. El primer niño que me pidió un saludo, el primer niño que hizo un cumpleaños con la temática de Luli, la primera vez que vi a alguien disfrazado de mí. Cada cosita me va sorprendiendo y poco a poco se va sumando, sin darte cuenta y dándote cuenta a la vez. Esa sensación la sigo teniendo a día de hoy, no se me ha pasado porque es tu día a día. Te acostumbras porque es tu trabajo, pero hay veces que te paras, recapacitas y piensas "madre mía todo lo que he conseguido, que increíble" y te da ese golpe en el corazón tan maravilloso. Esa ilusión no se va porque siempre vas un paso más allá y te sigue sorprendiendo.

La artista musical Luli Pampín. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

¿Cómo es la acogida entre el público? ¿Qué mensajes te llegan tanto de los niños como de los padres?

Es maravilloso cada vez que me cuentan que disfrutan en familia, que pasan ese momento juntos, que cantan y bailan mi música y viven ese momento tan mágico. Creo que ese es mi superpoder, que es real y no algo inventado en una película. Hay niños que su primera palabra es el beso lulipampinero, niños con asperger o autismo que nunca han hablado. Ayer me llegó un mensaje de una madre que me dijo que era la primera vez que su hijo con autismo escribía y había escrito mi nombre. Me pareció tan increíble. Es algo que tiene una devolución tan magnífica que a veces es complicado explicarlo con palabras.

¿Qué crees que significa Luli Pampín para los niños que ven tus vídeos y van a tus conciertos?

Yo tuve mis referentes de cuando era niña y pienso que es muy lindo que cuando sean mayores se acuerden de mí, de cuando cantaban conmigo, con su mamá y con su papá. Como he dicho antes, para mí eso es un superpoder. El estar en sus vidas desde pequeños y que les quede marcado para siempre es maravilloso. No se puede pedir más.

¿Te ves a largo plazo dedicando tu vida a esto?

Por supuesto, hasta que sea una viejita y no pueda ya ni caminar seré siendo Luli Pampín.

¿Qué nos puedes contar de tu show?

Tenemos concierto en Marbella el 27 de diciembre, el 28 en Granada y el 29 en el Palacio Vistalegre de Madrid, con el show Bienvenidos y ese toque navideño de personajes que no pueden faltar. Hemos estado en un montón de países de Latinoamérica y ahora como tengo a la bebé chiquitita estamos más cerquita. Pero estamos haciendo shows superbonitos. Bienvenidos va a ser una gran fiesta para toda la familia porque tenemos un montón de personajes, los niños usarán su imaginación para ayudarnos, va a bailar toda la familia, hacer ejercicio, gritar, zapatear, un poco de todo. Es una gran aventura y una gran fiesta.