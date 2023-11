Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: "No descarto volver a España y convertirla en mi hogar"

Stella del Carmen apareció hace unas semanas por primera vez frente a la prensa española en la fiesta de presentación Magic Cosmos de Rabat, en Madrid. Y es que, aunque la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith conoce de sobra el mundo de los rodajes, los focos y los medios de comunicación, era su primera vez posando en nuestro país, al que le une un vínculo especial, tal y como ella misma declara.

La cineasta e influencer, que se graduó en Estudios Narrativos en California, ha vivido toda su vida en Los Ángeles, pero nació en Marbella (Málaga) y esta unión de dos culturas es algo de lo que se siente "realmente afortunada".

"Siento que estas dos experiencias, en mi caso, se fusionan en un único mundo, por lo que no necesariamente me siento más estadounidense o más española", declara a ¡Hola!.

"Me siento más cómoda expresándome en inglés, porque es la lengua que hablo cada día y eso me permite transmitir mis pensamientos mejor que en español", explica. "Una cosa que he aprendido, con el paso del tiempo, es a dejar de juzgarme a mí misma por el hecho de no hablar en español con la misma fluidez (...) Eso no quita que nací aquí, crecí aquí y la mayoría de mis primeros recuerdos sucedieron aquí, en España. Me siento muy conectada con esos recuerdos de mi infancia, cuando era una niña".

"Me considero una fusión de la herencia malagueña y española con la cultura americana. En concreto, de Málaga y España he heredado un profundo aprecio por las tradiciones y un fuerte sentido de la familia", defiende Stella del Carmen. "Mis raíces americanas han agregado un elemento de ambición y deseo de perseguir mis sueños. Aunque actualmente no vivo en España, la idea de regresar y convertirla algún día en mi hogar es algo que no descarto".

La joven de 27 años habla también de la Navidad, la cual asegura que vive cada año de forma diferente, pero hay algo que es inamovible: "Todavía mantengo la tradición de comer uvas en Fin de Año y he tratado de que mis amigos se apunten a esta costumbre también".

Además, la influencer hace unos años debutó como ayudante de dirección de Company, la obra de teatro Antonio Banderas en Málaga, algo que le sirvió enormemente como aprendizaje.

"Admiro mucho lo que mi padre está haciendo con su teatro y todos los proyectos alrededor del mismo, y me sorprende cuánto ama su ciudad natal y lo generoso que es con ella. El tiempo que pasé en el Teatro del Soho me ayudó a discernir mejor el camino que quiero tomar, que es dirigir, pero quiero estar ocupada a la vez con proyectos paralelos", sostiene. "Mi principal objetivo es dirigir. He rodado dos cortometrajes este año y quiero dirigir otro en los próximos meses".

Sobre sus padres, asegura que hereda el cómo son "como padres y como seres humanos", pues son dos personas "extremadamente generosas, cariñosas, inteligentes y creativas".

"No significa que mi infancia fuera perfecta, pero tenía todo lo que necesitaba. Me gustaría heredar su amabilidad y amor por los demás. Ahora que soy mayor, me siento más cerca que nunca de ambos y los entiendo y respeto aún más. Veo a mi madre con más frecuencia, puesto que vivimos en la misma ciudad, pero eso no quita que siga sintiéndome muy cerca de mi padre", añade.