María Castro confiesa lo más complicado de su tercer embarazo: "No podía tomar nada para las náuseas"

Los últimos meses de María Castro han sido de los más intensos. La actriz no solo se encuentra completamente centrada en su trabajo, sino que, además, hace apenas unas semanas dio una muy buena noticia: está esperando a su tercer hijo.

La intérprete compartió con todos sus seguidores de Instagram una tierna publicación en la que anunciaba llevar tres meses embarazada. "Parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta", escribió el día de Todos los Santos.

Desde entonces, la intérprete ha compartido con sus seguidores cómo está cambiado su cuerpo y la verdad detrás del periodo de gestación. Y es que, aunque ha asegurado que para ella es un momento muy feliz y que lleva el embarazo "muy bien", no puede negar que también es "muy duro".

Así lo ha confesado en la premier de Wish: el poder de los deseos, la nueva película de animación de Disney. Junto a sus dos hijas, María ha aprovechado para hablar con la prensa: "El primer trimestre fue muy duro, en cuanto a náuseas y demás, y como no lo dices públicamente por si pasa cualquier cosa, estás trabajando igual, estaba dando la teta y no podía tomar nada para las náuseas, así que me lo comí a pelo".

Sin embargo, en el segundo trimestre espera que todo vaya mucho mejor. "Este segundo trimestre ya empieza la parte más dulce, no estoy muy enorme, la digestión no es muy buena, pero bueno", ha explicado muy contenta por todo lo que está viviendo actualmente.

Y es que, lo cierto es que aunque sí que querían tener un tercer hijo, no esperaba tenerlo tan rápido. "El que juega con fuego se quema, pero no pensaba que iba a venir a la primera, tengo esa suerte de que enseguida me quedo... pero sí, ha sido posible", ha comentado entre risas.

Más allá de las bromas, otra de las cosas que más claras tiene María es que a la tercera va la vencida. Sus dos partos anteriores fueron por cesárea, y todo indica a que el tercero seguirá la norma, por lo que no quiere volver a quedarse en cinta.

"Ahora sí, son tres cesáreas y aquí sí que me planto del todo, pero estamos muy contentos porque un niño es una alegría y si nacen de una situación deseada y del amor, las hermanas están que se mueren de locas... muy pendientes de mí y con ganas de verle la carita", ha cofesado feliz.