Aviso de las autoridades sanitarias ante el brote de legionela en Galicia: estas son las recomendaciones para combatir la bacteria

La Xunta y los ayuntamientos pontevedreses de A Guarda y O Rosal han distribuido entre sus vecinos unas recomendaciones sanitarias para mitigar el foco de legionela que afectó a nueve personas hasta el momento. Todas ellas necesitaron ingreso, si bien tres ya recibieron el alta.

Este brote afectó a ocho vecinos de A Guardia y a uno de O Rosal que, en principio, no pertenecen a un mismo entorno. Hasta el momento no se pudo determinar si hay un origen común, ya que la enfermedad no se contagia entre personas.

Días antes se localizó un foco de legionela entre vecinos de Caminha y Vila Praia de Ancora, localidades fronterizas de Portugal. Dentro de la investigación ambiental de la Xunta, se tomaron muestras del agua de traída de las zonas donde residen los afectados en Pontevedra, así como del domicilio de cinco. Por el momento, las pruebas fueron negativas.

Así se combate el brote de legionela

Según las instrucciones de la Xunta y los ayuntamientos afectados, una manera de combatir las bacterias de legionela es limpiar tuberías, grifos y duchas que puedan estar en mal estado, así como revisar y realizar el mantenimiento de las canalizaciones y los calentadores. Algunas de las sugerencias de la Consellería de Sanidade son:

Cambiar elementos en mal estado, rotos u oxidados.

Desmontar y limpiar con un cepillo los difusores de las duchas y los grifos al menos una vez al año, sumergiéndolos en lejía.

No apagar los calentadores por las noches y mantener su temperatura por encima de 60 grados.

Abrir de vez en cuando los grifos para evitar que el agua se quede estancada.

La legionela se transmite por aerosoles que se producen, sobre todo, en las duchas. La bacteria crece en agua con temperaturas entre los 20 y los 45 grados, aunque está presente de una manera natural en ríos, lagos, embalses, pozos, depósitos y manantiales. No se transmite ni por beber agua ni por ingerir alimentos.

Las recomendaciones de la Xunta ante el brote de legionela en Galicia. XUNTA

Piden tranquilidad entre los vecinos

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, llama a los vecinos a "estar atentos, desde la calma", y a leerse la información aportada desde la Consellería de Sanidade y compartida por diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento. Si alguna persona presenta síntomas, le recomienda que acuda al centro de salud.

"Como Ayuntamiento creo que es importante que los vecinos estén informados, que sepan la cuestión, pero que también se tome a consideración que se comunica desde la tranquilidad, para prevenir que ese brote, que es pequeño, vaya en aumento", explica Fernández a Europa Press.