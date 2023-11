La madre de Vicky Martín Berrocal le hace la confesión más dura de su vida

Vicky Martín Berrocal ha entrevistado a su madre, Victoria Martín Serrano, en su pódcast, A solas con Vicky, que cierra su primera temporada con "la persona más importante" de su vida, tal y como ella ha manifestado.

"Solo podía ser ella y es con ella precisamente con quien más veces he estado a solas, pero nunca como en esta conversación. La historia de mi madre abre esta hora de charla llena de verdad, generosidad, lágrimas y revelaciones incluso hasta para mí. No fue fácil hacer el pódcast con Alba, mi hija, pero no os cuento cómo ha sido hacerle preguntas a mi madre", ha escrito en las redes la diseñadora.

En la charla ente hija y madre, esta última le hace la que es, quizá, la confesión más dura de su vida. "Yo no tenía pensamiento de quedarme embarazada (de ella). Vino porque tu padre me engañó", revela la madre de la diseñadora, que le explica cómo le dijo su padre que tenía una doble vida.

"Mi vida empezó a ser un sufrimiento cuando la esposa de un arquitecto con el que tu padre trabajaba me dijo: '¿tú sabes que José Luis tiene una hija?'. Lo que a mí me entró, no te lo puedes imaginar. No me lo esperaba. Yo no sabía nada", le confesó su progenitora.

"Es verdad que él me decía muchas veces: 'te tengo que contar una cosa', pero nunca pensé que podía ser eso". Tras pasar la noche llorando, Victoria quedó con José Luis al día siguiente y ella le preguntó: "¿No tenías algo que decirme?¿Tienes una hija? Dime sí o no". Ante la respuesta del empresario, ella decide terminar con la relación, a pesar de estar profundamente enamorada.

"Mis padres nunca aceptaron la relación con él. A los cinco meses, me contó su historia y me dijo que sí, que tenía una hija. Yo le dije que se casara, que hiciera su vida, que yo intentaría hacer la vida. Pero volvimos, y estuvimos juntos hasta que murió", aseguró Victoria, que dijo en la charla: "Mi vida ha sido de rosas y espinas, pero porque yo he querido".