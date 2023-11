Vicky Martín Berrocal cumple un deseo que llevaba queriendo más de tres años: "Todo pasa cuando tiene que pasar"

Vicky Martín Berrocal ha conseguido cumplir un deseo que llevaba queriendo desde "hace tres o cuatro años", como así ha explicado la diseñadora. Así lo ha contado muy contenta a través de sus redes sociales. Actualmente, la televisiva se encuentra de vuelta por su viaje a Inglaterra, por lo que ha aprovechado su viaje para darse un capricho.

"¡Me recomendaron en Londres este sitio como el mejor sitio para hacerme un piercing y aquí estoy!", escribía en sus redes mostrando el proceso. En el vídeo que ha compartido, Vicky aparece sentada en una camilla muy nerviosa por hacerse el pendiente que tanta ilusión le hacía.

Por mucho miedo que al principio tenía, lo cierto es que, como así ha contado, apenas le ha dolido la perforación. "Increíble, ha sido un segundo. ¡Mirad lo que me he hecho, que llevaba tres años o cuatro esperando para hacérmelo!", explicaba, mostrando a sus seguidores su nuevo abalorio.

La diseñadora enseña su nuevo pendiente. vickymartinberrocal / INSTAGRAM

El pendiente se encuentra en su oreja izquierda, dentro del pabellón auditivo. Entre la concha y fosa triangular, Berrocal ha optado por una pieza de oro de 14 quilates hecha a mano en México. Como así se puede ver en la página web del centro, por el piercing ha pagado 30 euros y, por la pieza, unos 80 euros.

Aunque, para ella poco importa el dinero, pues lo que ella más quería era cumplir su sueño: "Estoy feliz, la verdad, llevaba muchos años queriendo hacerme este piercing, lo que pasa es que no me atrevía, y todo pasa cuando tiene que pasar. Da la casualidad de que fui a Londres, a un sitio que me apasionan las piezas que tienen, y me dijeron: 'Oye, pues estás de suerte porque en Madrid acaba de abrir este chico, es la bomba, ha trabajado con los mejores del mundo'".

Y es que, sin dudarlo lo más mínimo, al regresar de nuevo a la capital decidió pedir cita en el centro para perforarse: "Nada más llegar a Madrid me puse en contacto con él y hoy ha sido el día". Lo cierto es que la cita era al día siguiente, sin embargo, los nervios la traicionaron y acabó acudiendo al estudio por equivocación.

Aunque todo ha tenido un final feliz, pues sin problema han decidido finalmente atender a la diseñadora: "Nada más salir del programa, lo que he hecho ha sido coger un coche y venirme a hacerme un piercing, y aquí estoy. En cinco minutos me agujerean".