¿Se puede desahuciar a un inquilino de habitación que no paga su parte?

Cada vez hay más personas que viven de alquiler, pero compartiendo piso: es decir, que alquilan una habitación. ¿Qué ocurre cuando estas personas dejan de pagar las cuotas? ¿Se les puede desahuciar?

El portal especializado en vivienda Idealista recoge en un reportaje las respuestas a estas preguntas. Los alquileres de habitaciones están sujetos al Código Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Pero independientemente de ello, lo que priman son las cláusulas y condiciones del contrato de alquiler.

Los incumplimientos que pueden suponer el desahucio son no pagar el alquiler, no pagar los gastos compartidos, no cumplir con las reglas de convivencia y de descanso, poseer mascotas o fumar (si está prohibido en el contrato) o subarrendar sin permiso.

Para echar a este inquilino, hay que avisarle formalmente, buscar asesoramiento e iniciar un procedimiento civil para desahuciarlo y esperar al final del procedimiento judicial.

Más problemático es cuando no hay contrato. En realidad, hay que seguir los mismos pasos, pero en este caso es mucho más difícil aportar pruebas para llevar a cabo el desahucio.