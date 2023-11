Carles Sans y José Corbacho: "Reír juntos une mucho, pero en el Congreso de los Diputados y las reuniones de vecinos no funciona"

Acostumbrado durante décadas a recorrer los teatros sobre un triciclo que funcionaba como un Fórmula 1, Carles Sans ofrece a los espectadores ahora una función, ¡Por fin solo! Así se titula el espectáculo en el que se reúnen las más divertidas anécdotas de su trayectoria con Tricicle. La novedad no solo es que aparece en solitario, sino que deja a un lado la pura mímica, para usar la voz y la palabra. La obra está dirigida por José Corbacho y llega este fin de semana a Alcalá de Henares antes de continuar gira por Xirivella, L’Hospitalet, Igualada, Pamploma y Falset, después de haber pasado por Madrid y Sevilla.

¿Cuál ha sido el proceso para componer este espectáculo?Carles: Yo tenía muchas historias en la cabeza, pero es diferente ponerlas sobre el papel y hacer una criba. No es lo mismo contarlas en un bar que plantear un texto para que el humor funcione. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que, depende de donde pongas el adverbio o el adjetivo, funciona más o menos. Una vez hecho esto, volqué todo a José y ahí empezó el trabajo escénico y también sobre el texto.

'Por fin solo!… pero no del todo, porque aparece José Corbacho como director de la función.José: Cuando me vino Carles a proponerme este espectáculo, le dije "¿pero por qué no se lo das a Paco, o a Joan -los otros integrantes de Tricicle-, que son excelentes directores?" (ríe). Al final, la idea era tener una mirada nueva. Tengo que decir que a lo largo de estos cuarenta años Carles ha preparado un plan B, que ha ido ensayado en cada cena de amigos. Porque todos le decíamos que sería muy divertido hacer algo así, la primera su mujer, pero no era posible porque estaba con Tricicle y funcionaba muy bien.

Carles Sans Padrós, actor y director Badalona, 1955 Estudió derecho pero decidió dejar la carrera para ingresar en el Instituto del Teatro de Barcelona. Fundó Tricicle, y ha interpretado y dirigido, junto a Joan Gràcia y Paco Mir, diez exitosos espectáculos. Ha dirigido 'El Barbero de Sevilla' de Rossini, ópera adaptada para niños y jóvenes que se estrenó en Barcelona con la producción del Gran Teatro Liceo. Ha dirigido y adaptado para teatro la película 'Familia' de Fernando León de Aranoa; y escrito y dirigido varios cortometrajes entre ellos, 'Quien mal anda mal acaba', 'David', y 'Polvo eres', algunos de ellos premiados y nominados a los Goya. Ha realizado varios anuncios publicitarios para televisión. Quincenalmente publica un artículo en los diarios El Periódico de Cataluña y Sport.

¿Qué es lo más destacable de esta obra?José: Es un espectáculo con un material muy bueno y muy personal. Lo que explica él no lo puede contar otro. Ni siquiera Paco o Joan, que haría cada uno algo diferente. Carles habla de Tricicle pero también de cosas suyas, y luego es muy original y divertido. Entonces, mi trabajo ha sido casi más un juego que he disfrutado mucho. Aplicar prueba y error en cada gag. Si no funciona, a la basura. Eso ha sido una constante en Tricicle.

¿Qué ha aportado José Corbacho a esta función?Carles: Es importante tener a alguien de la profesión, de confianza, que te puede decir si algo se debe quitar o poner, alargar o acortar. Además hay muchos gags que realmente son suyos. José ha entendido muy bien que se trata de mi vida, desde el respeto. Ha sido muy fácil.

José: En este tipo de espectáculos algo muy importante es el tono. Hay que tener en cuenta que el tono de Carles no es exactamente el tono de Tricicle, aunque tenga muchas cosas de ellos. Él ha querido apretar en otros temas y eso lo agradece el público.



¿Qué sensaciones ha experimentado al subirse en solitario a un escenario, Carles?Carles: Esto quizás sea lo más duro. No el escenario, sino el camerino. Esa hora previa al inicio del espectáculo. Por cierto, en Tricicle teníamos la característica curiosa de que siempre compartíamos el mismo camerino, ya fuera enano o inmenso. Esos momentos en que te afeitas, y comentas cosas que te han pasado, se echa de menos. Tanto que a veces les digo a los técnicos, que se bajen a hacer algo de charleta. Porque en los teatros, cuando llegas no hay nadie.

José: Por fin solo…. ¡qué putada! (ríe).



¿Cómo ha cambiado el humor desde los años ochenta, cuando Tricicle empezó, hasta esta generación de los móviles y los memes?Carles: Han cambiado muchas cosas porque cuando nosotros salimos en Un, dos, tres con la canción de Julio Iglesias Soy un Truhán, soy un señor, todavía no existía la palabra viral, pero aquello lo vieron ¡22 millones de personas por televisión! Esto no ocurre ni con un Barça-Madrid hoy en día. Entonces, los viernes se sentaban a verlo todos esos espectadores. Luego resulta que visto ahora ese número, aquello es infumable a nivel de timing. ¡Es de una lentitud! Hasta que la canción no arrancaba había un prólogo. Salía Joan, no decía nada, luego salía Paco, tampoco pasaba nada, y al rato salía yo. Esto hoy sería imposible que gustara.

José: ¡O se vería como arte, dándole la vuelta! (ríe)



Hablando de aquellos años, José, fue cuando usted empezó a trabajar con La Cubana. Recuerdo ver en el año 86 'La tempestad', que simulaba una tormenta que impedía abandonar el teatro.José: ¡Yo entré justo ahí! A finales del 86, en los últimos meses de La Tempestad. En aquella época, tenía un grupo de teatro con unos colegas y habíamos hecho una obra donde se simulaba un atraco a un banco, vistiéndonos de policías, pero nos 'salió rana' porque llegó la policía de verdad y nos detuvieron (ríe). Luego hice una prueba para una sustitución en La Cubana y ya me quedé. Estuvimos en el Festival de Bayona y otros lugares de Francia. Andaba por ahí Leo Bassi, por ejemplo. La Fura dels Baus hacían un pasacalles muy loco. Els Comediants hizo Dimonis. Yo tenía 19 años y me explotaba la cabeza con lo que veía.

José Corbacho dirige la función '¡Por fin solo!' donde Carles Sans recuerda sus años en Tricicle THERESA PAUL

¿Con qué anécdotas se va a encontrar el público?Carles: Bueno, cualquier anécdota descontextualizada pierde su gracia, pero cuento ese episodio en que nos chuparon la oreja en Japón; los númeritos que he protagonizado en aviones, por mi pánico a volar; cuando fui un niño anuncio; el mundo de los taxis…