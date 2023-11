Vandalizan la sede del PSOE de Melilla con una pintada en rechazo al pacto con Junts: "No tenéis honor"

La sede del Partido Socialista Obrero Español en Melilla (PSME-PSOE) ha amanecido este jueves vandalizada, con una enorme pintada que cubre gran parte de su fachada, con la frase "No tenéis honor" y una pegatina en la que se puede leer 'Se vende España por siete votos', en referencia a los siete votos de la formación de Carles Puigdemont: Junts per Catalunya.

La secretaria general, Gloria Rojas, ha sido la encargada de desvelar el suceso, remarcando que "nuestra sede del PSOE de Melilla ha aparecido atacada", pero ha querido dejar claro que ello no les va echar atrás en sus políticas, entre ellas el pacto que han alcanzado con otros siete grupos políticos que ha permitido la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o la futura aprobación de una Ley de Amnistía. "Les digo a los que no creen en la democracia, a los intransigentes, que no conseguirán amedrentarnos ni intimidarnos", ha aseverado.

Según la dirigente de los socialistas melillenses y portavoz el Grupo Socialista en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, "nuestro compromiso ha sido, es y será la defensa de la ciudadanía y el avance del país".

En la misma línea, su secretaria de Organización y delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha asegurado que "seguiremos trabajando por el respeto y la tolerancia, por el progreso y la buena convivencia y para acabar con tanto odio". "Y lo seguiremos haciendo como siempre, desde el diálogo, como los verdaderos demócratas sabemos hacer" ha recalcado la representante gubernamental y "número tres" del PSOE de Melilla.

Condena unánime

La totalidad de grupos políticos que conforman la Asamblea de Melilla han condenado este acto contra la sede del PSOE local por parte de desconocidos, tanto el PP, como CPM, Vox y Somos Melilla.

A pregunta de los periodistas, el propio presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del PP local, Juan José Imbroda, ha rechazado estos hechos y ha pedido que las protestas contra la Ley de Amnistía se realicen dentro de los cauces de la legalidad. "Estas cosas no van a ningún lado, aquí hay que protestar rotundamente, contundentemente y con toda la intensidad del mundo, pero serenamente, con sensatez y rechazando siempre cualquier acto de violencia que pueda haber, en este y en cualquier otro campo" ha dicho Imbroda.

Sobre la pintada en la sede socialista, ha recalcado que "se puede decir y hacer presión, todas las del mundo, pero ni insultar ni hacer violencia de ningún tipo, por tanto me parece muy mal" este ataque al partido que sustenta el Gobierno de la Nación.

El PSOE ha denunciado los hechos en la Jefatura Superior de Policía Local y tanto la pintada en la fachada con la frase "No tenéis honor", que ha sido borrada, como la pegatina con "Se vende por siete votos", que ha sido retirada, han permitido a la instalación socialista recuperar su aspecto antes de su vandalización este jueves.