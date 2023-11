C. Tangana: "Para hacer algo absolutamente único, tienes que hablar a muchísima gente"

Sevilla ayer fue el escenario de los Latin Grammy en su 24ª edición, que estuvo cargada de música y grandes actuaciones. Eso sí, se echó de menos a algunos de sus protagonistas en ediciones pasadas, como fue el caso de C. Tangana.

El madrileño no acudió en esta ocasión a la gala de los premios, aunque sí fue mencionado por Carín León, quien se hizo con el galardón a Mejor Álbum de Música Norteña por Colmillo de leche. León también contó a la prensa que entre sus nuevos proyectos musicales, se encuentra una colaboración con el madrileño.

C. Tangana se convirtió en una estrella global con un álbum que rompió todos los esquemas musicales, creando un estilo único en el que ha mezclado diferentes estilos como nunca antes se había hecho con El Madrileño. El 6 de noviembre de 2020 se lanzó Tú me dejaste de querer, aunque esa canción tan solo fue el primer tema de todos los que finalmente tuvieron una gran acogida.

Pucho, como lo conocen sus amigos, tal y como él mismo cuenta en una entrevista a GQ, tuvo claro que Tú me dejaste de querer iba a tener una gran repercusión: "Desde el principio supe que iba a ser la canción más exitosa del álbum y que me iba a cambiar la vida, porque es el balance perfecto entre tener una propuesta artística interesante y a la vez impactar a mucha gente".

C. Tangana en la portada de 'GQ'. IBEN PARK

Eso sí, lo que no vio venir Tangana, fue lo que sucedió con el resto de canciones del álbum: "Lo que no creíamos, o lo que no creía yo, es que fuera a pasar lo mismo con el resto de temas y que tuvieran tanto éxito comercial, que hasta mi tía se supiera las canciones y las cantara con sus nietos", expone en la entrevista.

El artífice de éxitos como Ateo, Mala Mujer o Demasidas Mujeres, acaba de estrenar el documental en el que profundiza sobre su vida, Esta ambición desmedida. Este muestra la cara B del recorrido hacia el triunfo y cómo el personaje que se creó ha llegado a generar un punto de inflexión creativo en España.

Tangana, también reflexiona en la entrevista sobre este triunfo diciendo: "Yo siempre había pensado que ser trascendente consistía en hacer una isla, un lugar aislado en el que tú haces algo de tanta relevancia que el resto de cosas no fluyen por ella".

"Hay cosas que no van a volver a pasar"

Asimismo, el artista puntualiza: "Pero me he dado cuenta de que para hacer algo absolutamente único y totalmente original, tienes que hablar a muchísima gente, porque si no, lo que haces es algo anecdótico".

Dicen que no es 'Oro lo que reluce' y, a pesar de haber vivido un gran éxito, se arrepiente de "haber vivido tan deprisa" porque, tal y como él mismo cuenta, "me hubiese gustado estar más presente pararme y disfrutar del momento, porque hay cosas que no van a volver a pasar".