Laura Pausini recuerda su infancia emocionada y provoca las lágrimas de su padre

Esta semana Sevilla se ha convertido en una auténtica fiesta. La ciudad andaluza se caracteriza, entre otras cosas, por su arte, pero en esta ocasión más que nunca están siendo unos días espectaculares en lo que a eventos y conciertos se refiere.

Por primera vez, la capital hispalense es el escenario de los Latin Grammy 2023, los cuales se solían celebrar en Estados Unidos hasta ahora. En este contexto, ha sido Laura Pausini la que ha recibido un homenaje al ser nombrada Persona del Año 2023.

La noche de la italiana fue, sin duda, una gran noche que terminó en un baño de lágrimas de emoción. Todo empezó en la alfombra roja, con ella como protagonista y acompañada de numerosos amigos, tanto conocidos como completamente desconocidos. Entre ellos, se pudo ver desfilar a Malú, Luis Fonsi, Ana Mena o David Bisbal, entre otros.

Todos ellos quisieron acompañar a la italiana en esta noche tan especial, en la noche de la "italiana más latina del mundo", tal y como ella misma se definió en su concierto.

Durante todo el concierto en su honor, en el que Alejandro Sanz ejerció de maestro de ceremonias, Laura Pausini no pudo evitar inundar su cara de lágrimas de la emoción.

Su círculo más cercano no se perdió esta cita tan importante. Entre ellos se encontraba su hija de 10 años, Paola, su padre y el que durante los últimos 18 años fue su pareja, antes de pasar por el altar este verano, el productor Paolo Carta.

Las palabras de la italiana haciendo un recorrido tanto por su vida profesional como personal cautivaron a los asistentes. En este sentido, Pausini echó la vista atrás para recordar su infancia en un pequeño pueblo de Italia. De hecho, dijo que nunca habría imaginado estar donde está en este instante tan dulce en el que vive. "He nacido en un pueblo, en un campo muy pequeño de Italia. ¿Cómo hubiera podido imaginarme que un día estuviera considerada una de ustedes?"

Su mensaje de agradecimiento

Asimismo, en su discurso, la cantante también dedicó unas emotivas palabras dirigidas a los cantantes latinos y miembros de la Academia Latina de Grabación que estaban allí presentes.

Laura Pausini no fue la única que se emocionó, sino que también se pudo ver a Fabrizio Pausini, su padre muy emocionado. Entre aplausos, la italiana agradeció de todo corazón el precioso homenaje diciendo: "No lo voy a olvidar nunca, mi familia no lo va a olvidar. Gracias por haber hecho llorar a mi padre Fabrizio, el original Pausini".