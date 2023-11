El dilema de Diego Matamoros y Marta Riumbau por el nombre de sus futuros hijos: "Me niego a que se llame como su padre"

Hace un mes Diego Matamoros declaró que por el momento no se planteaba ser padre, pero parece haber cambiado de opinión y en el pódcast de Mtmad Te entiendo, bro ha hablado de la discusión que ha tenido con su novia Marta Riumbau por el nombre de su futuro hijo.

El influencer aseguró hace unas semanas a través de sus redes sociales que de momento se planteaba ser "solo padre perruno", mientras que Riumbau aseguró que, ya sea sola o en pareja, entre sus deseos sí se encontraba ser madre.

Pero el hijo de Kiko Matamoros parece que sí está abierto a tener hijos con su pareja, que ha comenzado un proceso de fertilidad ante sus dificultades para quedarse embarazada.

En el pódcast no ha dudado en hablar de su posible futura paternidad y ha desvelado que ha tenido una pequeña discusión con Marta Riumbau por el nombre que le pondrían a sus hijos. "Es un debate que tenemos ahora mismo. A mí me gusta mi nombre, pero ella me dice que se niega a que su hijo se llame igual que su padre", expresó entre risas.

Sobre el orden de los apellidos, Matamoros explicó que es algo que no han hablado pero que "evidentemente" no le importa. "Para mí no es una prioridad. Si a ella le parece bien lo suyo, pues bien, y si es el mío, pues encantadísimo".

La pareja ya habló en los premios Ídolo sobre el estado de su relación. "Estamos muy felices y avanzando poco a poco", expresó Marta Riumbau ante los medios en la alfombra roja.

Diego Matamoros habló de la etapa que iniciaban al irse a vivir juntos oficialmente y aseguró que, a pesar de que "Marta es muy intensa", con ella está "muy tranquilo y muy a gusto" y para él "eso no tiene precio".