La emotiva carta de despedida de Iria a su abuelo, Fernando Fernández Tapias: "Todos tenemos tristeza por tu partida"

El 13 de noviembre se celebró en la iglesia de los Jesuitas de la madrileña calle Serrano el último adiós a Fernando Fernández Tapias. A la misa in memoriam del empresario acudieron varios rostros conocidos de la televisión, así como familiares y sus personas más allegadas.

Ente ellos se encontraba Iria, la nieta mayor de la familia. Para la joven de 25 años, la pérdida de su abuelo ha supuesto un duro golpe y, por ello, ha querido recordar sus mejores momentos. Así, a través de su cuenta de Instagram ha compartido una "carta de despedida".

"Quiero comenzar la carta de despedida a mi abuelo. Este escrito refleja el sentimiento que nos embarga como familia en el día de hoy, en el que intempestivamente te fuiste de nuestro lado y que por supuesto no son los deseos de nuestros corazones", ha comenzado a escribir la joven.

Iria se despide de su abuelo. INSTAGRAM

Iria ha querido destacar cómo siempre tendrá en su recuerdo a su abuelo, así como no se olvida de su tío, Bosco, quien falleció en 2010 a causa de un accidente mientras buceaba: "Alalo, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Ya nos dimos la última mirada, la última sonrisa, el último abrazo y el último de los besos. No estarás físicamente con nosotros y no podemos tocarte y sentirte cerca como desearíamos, pero sabemos que tu hijo Bosco te llamó para que le acompañaras en el cielo".

"Tenemos tristeza por tu partida; sin embargo, quisiera en esta oportunidad agradecer muchas cosas. Primero por ser tu nieta y dejarme compartir contigo momentos tan especiales. Segundo, por haber estado con nosotros más de 80 años. Por hacernos vivir momentos únicos y memorables, por tus chistes, tu ambición, tu picardía, tu entusiasmo y alegría", comenta destacado algunas de las cualidades del padre de su progenito.

Y es que, la relación que entre ellos existía era más que cercana, y acercándose unas fechas tan marcadas como la Navidad, no puede evitar echar la vista atrás: "Nunca olvidaré los domingos en tu casa, tus siestas después de comer, ni nuestras comidas de Navidad que siempre celebrábamos con gran alegría y mucho menos tu receta de vieiras con jamón que a día de hoy sigo recordando el sabor".

Del mismo modo, Iria ha destacado una divertida anécdota con la que quitarle un poco de hierro al asunto y conseguir sacar una sonrisa: "Sobre todo nunca olvidaré la última vez que fui a tu casa a verte, me acuerdo perfectamente que yo iba con unos pantalones vaqueros muy rotos y me dijiste 'se te han roto un poco los pantalones', típica frase de abuelo que a día de hoy sigo recordando".

"Has sido y serás siempre un ejemplo a seguir para todos nosotros y no vamos a olvidarte nunca, sé que ahora estás en un lugar mejor y eso es lo único que consigue consolarnos. Te queremos mucho y nunca te olvidaremos, tus nietos", finaliza este emotivo mensaje.