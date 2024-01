"Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual". Con esas palabras, a mediados del pasado mes de septiembre, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness daban a conocer que habían puesto fin a su matrimonio, una de esas extrañas "parejas perfectas" de Hollywood.

Eran 27 años juntos los que habían estado el conocido actor y su esposa, y por ello han quedado rescoldos de una innegable amistad puesto que, a pesar de que la razón que más se contempla para el fin de su amor ha sido la falta de pasión que llevaban arrastrando, se les ha podido ver juntos de nuevo desde entonces, como el pasado 12 de octubre, durante la celebración de 55º cumpleaños de Jackman.

Sin embargo, las informaciones que hablan de que el intérprete de Lobezno querría volver a encontrar a alguien porque "le gusta estar casado y tener una pareja especial" y el hecho de que esté dispuesto a ofrecer casi la mitad de su fortuna a cambio de un acuerdo de confidencialidad hacen que sea necesario repasar su historia de amor.

'Correlli', el inicio

Jackman y Furness se conocieron en 1995, cuando los presentaron en el rodaje de la serie australiana Correlli, de la que eran coprotagonistas. Se trataba del primer papel de Jackman después de estudiar interpretación en una escuela de teatro, mientras que Furness, 13 años mayor que él, ya era una celebridad en su país.

De hecho, el actor lo detalló en una entrevista con la revista People: "Deb ya era una gran estrella. Me recogieron y ella estaba en el asiento delantero del coche. Nunca lo voy a olvidar. Se quitó el cinturón de seguridad, se dio la vuelta, extendió la mano y se quitó las gafas de sol y dijo: 'Hola, soy Deborra-Lee Furness, encantada de conocerte'. Y recuerdo que pensé: 'Me gusta'".

Aun con todo, a Jackman le costó algunas semanas en declararse. "Deb y yo ya éramos grandes amigos y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba enamorado de la protagonista. Y eso no se hace: es poco profesional y vergonzoso", reconoció Jackman, que durante una cena le confesó sus sentimientos y Furness admitió que sentía lo mismo.

1996: la boda

Apenas cuatro meses después, Jackman ya se sentía con la suficiente entereza como para pedirle a Furness que se casara con él. Como le comentó al diario Today en 2018: "A las dos semanas de conocer a Deb, sabía que íbamos a pasar juntos el resto de nuestras vidas".

Para la pedida, Hugh Jackman diseñó personalmente el anillo de compromiso de su futura esposa, así como en sus alianzas había inscritas unas palabras en sánscrito, "Om paramar mainamar", cuya traducción podría ser: "Dedicaremos nuestra unión a un bien mayor".

Así, menos de un año después de conocerse, Jackman y Furness se casaban el "Sí, quiero" el 11 de abril de 1996 en una iglesia a las afueras de Melbourne. A lo largo de los años, la pareja ha compartido durante sus aniversarios varias imágenes del día de su boda.

Oscar y Ava, los hijos

No fue hasta mucho más tarde que Jackman se sinceró sobre lo que había ocurrido antes de la adopción de sus dos hijos. "Para que quede claro, Deb y yo siempre quisimos adoptar y estaba en nuestros planes, aunque no sabíamos en qué momento sería. Pero, como es obvio, antes lo habíamos intentado biológicamente", confesó.

"No lo conseguíamos y fueron momentos difíciles", reconoció Jackman, antes de desvelar —fue en el programa de Katie Couric en 2012— que intentaron la fecundación in vitro, pero que Furness "sufrió un par de abortos espontáneos". "Nunca lo olvidaré. Le pasa a uno de cada tres embarazos. Pero muy, muy raramente se habla de ello. Es casi tabú. Espero que a Deb no le duela que lo mencione ahora", añadió.

Sin embargo, reconoció que en el momento en que llegó Oscar Maximillian, "toda aquella angustia desapareció". Fue en el año 2000. Cinco años después, Hugh y Deborra se convirtieron en padres por segunda vez al adoptar a su hija Ava Eliot. Además, aseguraron que fue muy importante para ellos aceptar y conocer mejor las diferencias culturales con sus hijos, dado que ambos son racializados.

Un matrimonio "perfecto"

Quizá fue a partir del cambio de siglo, una vez el actor se hizo mundialmente conocido gracias a X-Men o Kate y Leopold, cuando comenzó la fama de matrimonio idóneo de Hugh Jackman y Deborra Lee-Furness, ya que mantenían su relación fuera del ojo mediático de Hollywood y criaban a sus hijos lejos del mundanal ruido de la Meca del Cine.

Sí que acudían a galas de premios juntos, como a los premios Tony o a los Oscar, pero sobre todo era por las declaraciones de amor que se hacían. "Lo mejor que me ha pasado jamás", dijo Jackman en 2016 en el programa de Ellen DeGeneres sobre su esposa, a quien también llamó años más tarde, "el mejor regalo" de su vida. Asimismo, Deborra explicaba que su secreto era que meditaban juntos y "la intimidad", no entendida como cosas de cama, sino como hablar de todo.

En 2020, sin embargo, Hugh Jackman afirmó que él y Deborra habían tenido que "resetear" su matrimonio, algo que les funcionó un tiempo, si bien después de la MET Gala de 2023 ya no volverían a posar juntos nunca más como marido y mujer.