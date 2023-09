Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness explican los motivos de su divorcio: "No había la misma magia"

La separación entre Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness ha sorprendido a todos sus seguidores. Los actores eran considerados una "pareja perfecta", llevaban 27 años de matrimonio y no había ningún indicio de que podría acabar su amor.

Sin embargo, como así han asegurado las fuentes más cercanas a la pareja, lo cierto es que no todo era tan maravilloso como parecía desde fuera. Así lo han contado a través del portal Page Six: "Sus amigos y familiares ya lo sabían".

Y es que todo parece apuntar a que la separación "ocurrió hace un tiempo" aunque hasta el momento no se había hecho pública. Según apunta el Daily Mail, todo habría empezado a derrumbarse durante la pandemia: "Después de los últimos años, el amor que se tenían se convirtió más en una amistad que se rompió durante el covid, ya que el confinamiento no ayudó en absoluto a su matrimonio y realmente puso a prueba su relación".

Como ha querido destacar esta fuente, lo cierto es que mantienen un "vínculo para siempre" por los hijos que tienen en común, aunque ellos como pareja han puesto punto y final. De hecho, intentaron darse una segunda oportunidad que no llegó a salvar la relación: "Trabajaron en ello y no pudieron recuperarlo. Las huelgas no ayudaron en lo más mínimo, los puso en la misma situación que en el covid, donde simplemente estaban esperando a ver qué pasaba, y Hugh descubrió que no había la misma magia que antes".

"Deb tenía preocupaciones y pensamientos similares y separarse es la mejor opción", afirma esta persona antes de terminar por señalar que "nunca hablarán negativamente el uno del otro, simplemente ha pasado el tiempo para ellos y ahora están aceptando ese destino", ha asegurado la fuente cercana a la pareja demostrando la buena relación que queda entre ellos tras tantos años juntos.