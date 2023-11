Big Star lleva por España la esencia de la banda original: "Las guitarras, la melancolía… muchas emociones"

La formación clásica de Big Star solo existió desde 1971 a 1974; si bien, parte de la banda original se reunió en 1993 y, con distintas formaciones, ha seguido dando conciertos. Con solo cuatro álbumes de estudio (#1 Record (1972); Radio City (1974), Third/ Sister Lovers (1978); In Space (2005)), la sombra del grupo de Memphis es alargada.

Para celebrar el 25 aniversario de Houston Party, y bajo el paraguas de The music of Big Star, podremos ver en España -como único destino europeo de su gira- a una superbanda compuesta por Jody Stephens (Big Star, Golden Smog), Jon Auer (The Posies; Big Star), Mike Mills (R.E.M., The Baseball Project), Chris Stamey (The dB's) y Pat Sansone (Wilco, The Autumn Defense). Ahí es nada. El quinteto tocará este miércoles en Barcelona, el 16, en Madrid; el 18, en Santander y el 19, en Valencia.

Hablamos con el guitarrista Jon Auer, miembro de Big Star desde 1993 y presente en la grabación de In Space, y con Jody Stephens, batería de la formación original. "Nos encanta el público español: convierten el directo en una experiencia compartida. Tanto Jon [Auer], como yo, tocamos todo lo que podemos en España. Con mi dúo Those Pretty Wrongs he actuado unas nueve veces y siempre nos reciben con los brazos abiertos", asegura Stephens. "Desde que toqué en 1993 como telonero de The Teenage Fan Club en la sala Revolver de Madrid, he alucinado con la respuesta del público español", añade Auer.

La banda Big Star, durante la gira. Stephanie Billue

Esta periodista les ha visto varias veces, quizá la que recuerda con más emoción es la del 2012 en el Auditori del Primavera Sound, en Barcelona -en la formación, estaban Jeff Tweedy, Pat Sansone y Norman Blake-, aunque también está la del 2006 en la misma ciudad… Pura magia.

El reconocimiento les llegó tarde, #1 Record, su primer álbum, no funcionó en las listas, una de las razones por las que Chris Bell –Álex Chilton y él fueron los artífices fundamentales de las composiciones– abandonó el grupo. Un representante de Elektra Records les llamó "Beatles wannabes" (la influencia del White Album es incuestionable, también la de Led Zeppelin y los Kinks); encima en Memphis no encajaban con la música de entonces (ZZ Top, blues rock…).

Tampoco triunfaron con los siguientes discos. Y en los ochenta, la bigstarmanía les pilló por sorpresa. R.E.M., The Replacements, The Bangles, Teenage Fanclub, Wilco, The dB’s, Matthew Sweet o The Posies figuran entre la larga lista de artistas que les adoran (algunos con versiones de sus canciones o temas que hablan directamente de ellos). El público los aclama: quizá por eso se han reeditado tantas veces sus álbumes, se han escrito libros y estrenado documentales, tales como Big Star: Nothing Can Hurt Me, en 2012.

"Es fácil conectar con la profundidad de las voces de Chris [Bell] y Álex [Chilton]", señala Stephens. Ambos, al igual que el bajista Andy Hummel, murieron, entonces, ¿cómo es posible entonces que la gente vibre con tanta intensidad en los conciertos? "Es como si les escucharan cantar… El público ha conectado con la emoción y la melodía y sigue reconociéndolas en directo. Me gusta pensar que tocamos con la misma intensidad", explica Stephens.

Para Auer, no importa cuanto tiempo pase, siempre recuerda la primera vez que los escuchó. "Creo que eso le pasa a todo el mundo… En mi caso, trabajaba en una tienda de discos de Seattle, y acababa de formar The Posies. El responsable de la tienda había escuchado la música que componíamos y daba por sentado que sabía quiénes eran Big Star. Cuando descubrió que no los había escuchado, me regaló la reedición de los dos primeros álbumes de Big Star en disco doble, y me dio la tarde libre para que los escuchara en casa. Cuando puse September Gurls fue como reencontrarse con un amigo que hace mucho tiempo que no ves…”"

La emoción que destilan las letras y la arquitectura de las composiciones, la producción de John Fry (fundador de los estudios Ardent y el sello Ardent Records) consiguen que sus discos sigan hechizando tanto hoy como en los setenta. "Hay un elemento humano… Antes no importaba tanto dejar los errores, que se vieran las costuras. Podríamos tirar del paralelismo de Instagram: todos ponen filtros y al final las fotos parecen iguales… Las canciones de Big Star suenan espontáneas; peligrosas y bellas", opina Auer.

¿Qué es lo que echan de menos en la grabación de los discos? "En mi caso, aparte del paso de lo analógico a Pro Tools, no he cambiado casi… No procesamos mucho. Sigo la misma filosofía que con Big Star: se trata de expresar emociones, cuando logras capturarlas, ya tienes el tema. John Fry [fallecido en 2014] también pensaba así", cuenta Stephens.

Ken Stringfellow también formó parte de la última formación de Big Star y grabó en 2005 con la banda In Space. Tres mujeres acusaron al ex guitarrisa de los Posies de abuso (mental y sexual) a finales de 2021. John Auer disolvió The Posies y Stephens también lo echó de la formación de Big Star. A la pregunta de si piensan si Stringfellow se ha hecho cargo del daño que ha hecho, Stephens responde, "Preferimos centrarnos en la actuación. Entiendo que lo preguntes, pero creo que es algo que debe contestar él".

La cuestión sobre cómo era compartir estudio, escenario y vida con Alex Chilton arranca a Stephens una sonora carcajada. "Era… impredecible. Muy directo en sus reacciones… Jon y yo escribimos [para In Space] unos tres temas. Cuando le tocamos uno a Alex, nos miró en plan, ¿qué significa eso? Una mirada muy crítica. Pero también pasábamos buenos momentos”.

Alex Chilton no quería que el cuarto álbum, lanzado en 2005, sonara a Big Star. "Lo que a veces era duro… Porque, Ken [Stringfellow] escribió algún tema con reminiscencias a los Beach Boys, y yo, con Lady Sweet, por ejemplo, quise conectar con la melancolía de Chris Bell". La canción favorita de ambos, que prometen -a ver si lo cumplen- tocar en esta gira, es The ballad of el goodo. "Las guitarras, la melancolía… muchas emociones, para mí eso es Big Star", remata Stephens.