Así vive Genoveva Casanova: cero patrimonio y una vida de lujo

La revista Lecturas, que la semana pasada publicó las fotografías de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova paseando por Madrid y pernoctando en casa de ella, ha dado a conocer en su edición de hoy su patrimonio.

La revista comienza señalando que el piso en el que vive Genoveva, una zona cara de Madrid, lo paga su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo. "Según la documentación que llega hasta nuestra redacción, el piso de 200 m2 en el que el heredero al trono danés pernoctó esa noche no está a nombre de Genoveva", se puede leer en la revista.

"Es más, Genoveva no ostenta titularidad de propiedad alguna, tampoco consta ningún bien inmueble a nombre de las dos empresas de las que es administradora. Nuestras fuentes confirman que es el padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, quien paga los más de 3.000 euros mensuales por los que se alquila el apartamento en el que reside, que está ubicado en una de las mejores zonas de la capital", señala la revista en su edición en papel y en la página web.

Portada de la revista Lecturas con Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca juntos en Madrid la pasada semana. Mediaset/ Revista 'Lecturas'

Insiste la publicación en que la exmujer de Cayetano y amiga de Federico de Dinamarca "disfruta de un elevadísimo nivel de vida solo reservado a una exclusiva élite, que incluye multitud de viajes, exclusivas cacerías por las que según algunas fuentes se abonarían alrededor de 100.000 euros, los mejores restaurantes y fiestas. Las fuentes de ingresos de Genoveva parecen claramente insuficientes para seguir el ritmo de lujo que marca la alta nobleza con la que se codea".

El propio director de la revista, Luis Pliego, confesó ayer en TardeAR, que "actualmente, Genoveva Casanova no dispone de ningún patrimonio. Tiene dos empresas y la última vez que presentó cuentas fue en 2016. En todos estos años no ha tenido ingresos o, al menos, no los ha declarado. Las empresas están obligadas a declarar y ella no lo ha hecho".

"En 2016, justo dos años después de la muerte de la duquesa, declaró un valor patrimonial de 300.000 euros, que es fácil deducir que es de la herencia que le deja directamente a sus hijos cuando Cayetana fallece. A partir de ahí, nada más", señala la revista.

Según la edición de papel de Lecturas, la exduquesa, que está licenciada en Filosofía y es también experta en arte, vive de su colaboración con marcas de moda y belleza, preferentemente.

Se encarga de la gestión del palacio de Arbaizenea, en San Sebastián, propiedad de su exmarido con quien se lleva muy bien. También ha hecho cine, con un papel en la película Los fantasmas de Goya.

Hasta la muerte de la duquesa de Alba, en 2014, fue directora de proyectos y de relaciones institucionales de la Fundación Casa de Alba. La buena relación que mantenía con su exsuegra, que fue su gran defensora siempre, la interrumpiría la muerte de aquella. Luego, el actual duque, Carlos, dejó de invitarla a las reuniones navideñas.

Estuvo como invitada a Mask Singer. También participó en la última edición (aún en emisión) de MasterChef celebrity, aunque fue la primera eliminada.

Su círculo de amistades lo integran personas de gran poder adquisitivo, como Paloma Cuevas, la joyera Cristina Yanes, Margarita Vargas, mujer de Luis Alfonso de Borbón, Gemma Ruiz, exmujer de Francisco Álvarez-Cascos, Paloma Segrelles, Patricia Rato...

Tiene dos hijos que superan la veintena y han estudiado en Inglaterra y EE UU, Luis y Amina.