Adriana Abenia: "Mi prioridad ya no es el trabajo, es ser honesta conmigo misma"

De aquella reportera maña, rubia y atrevida que corría en 2010 detrás de los famosos -aunque fueran los mismísimos Felipe y Letizia-, haciéndoles preguntas incómodas, quedan la simpatía y la franqueza. Pero la Adriana Abenia de 2023 es otra, más segura de sí misma, a la que ya no le importa decir 'no' sin sonrojarse, menos amiga del físico y más enemiga de los convencionalismos. Su segundo libro, La vida ahora (Vergara), ha rescatado del baúl de los malos recuerdos lo que le pasó hace 13 años, cuando la fama, el estrés y la necesidad de sentirse insustituible hicieron boom en su cabeza y en su voluntad: ansiedad, enfermedad, miedo, soledad... Su marido, Sergio Abad, un amor de instituto que sigue hoy maduro y reposado, y su hija Luna, que tiene cinco enérgicos años, han sido sus bálsamos, la realidad que la ha salvado de sí misma. En esta conversación, Adriana Abenia (39 años) pasa revista a ese tiempo de crisis que la ha fortalecido porque, tal y como reza en la portada de su testimonio, entendió que "no necesitas ser perfecta, sino ser tú misma".

Es obligado preguntar por su estado de salud tras este libro. ¿Cómo se encuentra actualmente?Estoy fenomenal. De hecho, de alguna manera en el libro ni siquiera menciono qué es lo que me sucede, para no poner el foco allí y que sea un titular fácil. Pero si me preguntas... estoy estupendamente y es precisamente por eso, por lo que he podido escribir este libro. Me he dado cuenta, al finalizarlo, de que el tiempo lo ha resuelto todo. Traer del pasado una historia en carne viva y contarla en presente, es complicado cuando en su día te hizo tanto daño.

Cuéntenos el porqué de este libro ahora.La editorial Penguin me lo propuso. Yo en la vida me planteé rescatar mi historia. Sin embargo, fueron muy convincentes y mi marido, además, me empujó y me dijo que podía ser muy terapéutico, no solo para mí, porque me iba a despejar un peso, sino que podría servir de ayuda a mucha gente que podía estar viviendo una situación similar. Es un libro que puede poner freno a según qué situaciones y puede servir de gran ayuda.

Adriana se ha abierto en canal en su segundo título. JOSÉ GONZÁLEZ

Es decir, ¿redactar este libro ha sido algo medicinal, sacar a la luz algo que tenía aletargado?Tal cual lo dices, lo tenía aletargado y ya no molestaba. Estaba en una esquina y lo cierto es que no he acudido a ella durante todos estos años.

¿Le ha provocado el recuerdo alguna reacción?Sí, ha sido una reacción positiva. El prólogo ha sido lo más difícil de escribir. De hecho lo hice como si fuera un diario, como si nadie más lo fuera a leer. En adelante, ya teniendo en cuenta que sí me iban a leer, tuve otras cosas en mente. Para el prólogo me tuve que servir de imágenes, y tuve que llamar al cámara que lo vivió conmigo para que me recordara lo que yo pensaba que no estaba en mi memoria, porque es muy selectiva. Yo creo que por una cuestión de supervivencia te olvidas, incluso, de qué ha ocurrido.

La comunicación con los niños es clave para frenar el 'bullying'

Comenta que sufrió bullying en su infancia. ¿Ahora este horror se ha multiplicado en su opinión?Eso es superimportante. Es el germen de lo que será esa persona, si lo ha sufrido, el día de mañana. La comunicación con los niños y adolescentes es clave con esas personas. Se pasan el día en las redes sociales y evitan hablar con sus progenitores. De verdad, es un tema primordial, que se trate de forma natural, y que se denuncie si un profesor o un compañero ven que está sucediendo. Yo no minimizo los problemas de mi hija Luna si en algún momento ha discutido con alguien en el colegio. Trato de que me lo cuente y de buscar una solución para que no le afecte.

Su testamento sugiere que su vida está ahora en un momento de paz interior, tras el 'tsunami' vivido hace una docena de años. ¿Es así?Mi vida está en un momento bueno, pero laboralmente nunca he parado. Elegí continuar de manera consciente pese a que lo que sucedió. He ido enlazando trabajos, presentando programas en diferentes cadenas. Ahora presento uno en Telemadrid, que va increíble, y que tendremos que volver a grabar cuando más frío haga, Callejeando. Hay una pregunta recurrente que me hacéis y es si me arrepiento de haber mentido en algún momento de mi carrera, al principio. La verdad es que a día de hoy no sé si una mentira conviene más que decir la verdad. Me he labrado una carrera de éxitos y no sé, si a nivel personal, me habría ayudado muchísimo; pero no sé si a nivel laboral no me habría castigado. Así que no me culpabilizo por haber ocultado algo en su día.

La presentadora aprendió mucho de un tiempo difícil. JOSÉ GONZÁLEZ

Yo más bien quería preguntar si la verdad, tener que contarlo todo, nos garantiza la paz y el entendimiento.En absoluto. De hecho me pregunto si estamos en algún momento en que la gente cree que por cualquier motivo tiene que decir la verdad de manera franca. Considero que si vas a hacerle daño a alguien es mejor que atenúes la verdad o simplemente, la evites. Si puedes evitar dolor en el contrario es mejor que te calles o que disfraces lo que opinas.

Entre las muchas consecuencias de su crisis está que se ha vuelto más asertiva. ¿A cuántas cosas ha dicho que no y ahora se arrepiente?Me he dado la oportunidad de decir que 'sí' en muchas ocasiones, pero también de dar un 'no' por respuesta para no darme un no a mí misma. Hay que ser honesto con lo que sientes, con lo que dices... y eso es tal vez lo que en su día no tenía tanto en cuenta. Tenía la percepción de que era mi gran oportunidad, mis inicios en televisión, que no son fáciles, porque si no estás tú, está otra que va a cumplir tu función. Yo decía que sí siempre para que, de repente, no me sustituyeran. Y ahora creo que soy insustituible como persona. Y si no me quieren, pues no me importa. Mi prioridad ya no es el trabajo, es ser honesta conmigo misma. Laboralmente, ya no me importa tanto que me sustituyan. Primero estoy yo y luego el resto.

Me gustaría que mi hija no se dedicara ni a la televisión ni a la moda, pero es ella quien elegirá su camino

Quizás esa es la prueba de que está totalmente 'curada'.Así. Es la sensación de que ahora sí disfruto de la vida, no intento consumirla.

Adriana, en la redacción de 20minutos. JOSÉ GONZÁLEZ

Usted ha tocado dos palos opuestos, pero que se cruzan en algún punto: la televisión y la moda. ¿Le gustaría que su hija se dedicara a algo de esto?Me gustaría que no se dedicara a esto, si te soy franca. Pero nuestros miedos y nuestros sueños no debemos trasladárselos a nuestros hijos. Ellos deben decidir y ser felices de la manera que ellos elijan. Es obvio que mi trabajo no es estable, es una montaña rusa. En ese sentido, me gustaría que ella tuviera una vida más lineal, pero ella decidirá.

¿Qué es más esclavo, la moda o la televisión?Yo ahora no soy esclava la televisión en el sentido de que yo la controlo a ella y no ella a mí como en el pasado. La moda llegó en un momento de mi vida en que tenía 15 años y era una niña, y me dio la sensación de que todo el mundo iba disfrazado de lobo feroz. No sé por qué la llevé a cabo porque nunca me ha gustado. De hecho, la detesto. No me gusta nada el mundo de la moda; no he hablado jamás de ella hasta este libro porque no lo viví de una manera feliz. Me sentía tremendamente sola en un país ajeno, con poca comunicación con mis padres, saltándome una etapa importante que es la niñez, disfrutar de mis amigos, del ocio. Pero me iba tan bien... que como iba a decir que no. Sin duda, es que soy el resultado de mis 'sies y noes' de mis errores y triunfos. Pero si lo miro con perspectiva habría estado bien evitar esa etapa. Un vez, mi hija tenga una edad en la que puedas tomar una decisión madura, (los 15 años no son maduros), se verá. A día de hoy mis padres sienten mucho haberme dejado viviendo sola en Madrid con esa edad.

Sergio siempre ha estado allí, nunca me ha fallado, siempre ha sido honesto y sincero. También en decirme las cosas malas

Para contrarrestar las penas relatadas, está la historia de amor con su marido, Sergio, que vertebra toda el texto.Me va a tener que pagar una comida (risas). Mi relación con Sergio no es perfecta, en absoluto, y no somos los mismos que hace años y no existe esa pasión inicial de cuando nos conocimos, en que no éramos realmente objetivos. Yo viví enamorada de Sergio de una manera loca y poco cabal muchísimo tiempo, desafiando todo lo que digan los expertos. Pero luego se ha convertido en todo aquello que me ha aportado la estabilidad que me ha faltado. Siempre ha estado allí, nunca me ha fallado, siempre ha sido honesto y sincero. Y hacer crítica y decirte las cosas cuando corresponde, es algo digno de admirar. No es que me haya estado aplaudiendo, no quería un palmero a mi lado, quería alguien que me centrara y que me pusiera los pies en la tierra, aunque yo soy muy terrenal.

Me gustan mis arrugas porque me recuerdan muchas cosas. No le doy al físico la prioridad que le daba antes

En 2024, cumplirá 40 años. Dicen que la cuarentena suele llevar a una crisis. ¿Teme la suya?No, me encantan mis arrugas, que me recuerdan muchas cosas, me gusta verme envejecer junto a Sergio. No le doy la prioridad que antes le daba al físico. Ahora mi aspecto físico no va ligado ni con mi salud ni con los retos profesionales. Para mí, lo importante es la salud. Tengo celulitis, cicacrites, que las muestro y que no me importan. Quiero que mi hija entienda que cuentan historias. Quiero estar simplemente sana para poder correr detrás de ella, que tiene una energía infinita, la que me falta a mí. De envejecer, quizás esa sea la parte que más me pueda doler, el no poder estar con ella el tiempo que ella me necesite: quiero ser infinita solo por ella, para ir de su mano. Aunque ella se huele que no será así y cuando me pregunta 'mamá, pero ¿siempre, siempre vas a estar conmigo?', me agarra del cuello, le digo que sí. Sé que estoy mintiendo, de ahí que aquí la mentira sea más coherente que la verdad.

'La vida ahora' está editada por Vergara. CEDIDA

Al final, ¿todo lo que has sufrido en el pasado ha merecido la pena?Como construcción de lo que soy ahora no sé si ha merecido la pena, pero ha sido de vital importancia darme hostias. Si no hubiera pasado todo eso yo seguiría en mi vida como antes, viviendo a una velocidad desmedida, como una autómata, sin darle valor a lo que realmente importa y quiero hacer esa lectura de todo eso, porque francamente fue tan malo y me hizo perder tanta seguridad en sí misma, que necesito pensar que no ha sido en vano.



Si la reina lee mi libro es posible que se sienta identificada: cuando todo parece sumido en el caso, esa sensación de que nada merece la pena

¿Sabe si la reina Letizia, a la que usted siguió y persiguió en su época de reportera dicharachera, ha leído su libro? Está muy implicada con este tipo de temas relacionados con la salud mental.Sé que se lo han mandado desde la editorial. Y sí, la vi rapear por esta razón. Yo creo que si se para a leer mi libro en algunas cosas se va a ver muy reflejada: cuando todo parece sumido en el caos, esa sensación de que nada merece la pena. No sabes por qué motivo continuar ante la incomprensión por parte del resto. Creo que es una gran embajadora por todo, porque es una gran relaciones públicas que domina el inglés, que sabe dónde está su sitio. Yo, no siendo muy monárquica, no puedo hablar en ningún momento mal de ellos porque me trataron increíble. De hecho, fueron claves el 6 de octubre de 2010, donde Casa Real me protegió. Recuerdo después de haber estado con ellos en Sevilla, que a la entrada del colegio de las niñas el cámara y yo estábamos a por uvas. Y ella bajó la ventanilla del coche y nos dijo 'Adiana, qué os lo vais a perder'. Así salvamos ese reportaje. Hasta ese punto llegaba esa complicidad.

¿Qué relación tiene ahora con personas que cita en el libro y que no le hicieron mucho bien?A Raúl Prieto (exdirector de Sálvame) no le he enviado el libro, claro. Cuando me encuentro con Raúl lo saludo con respeto y ya está. No guardo rencor en absoluto a nadie. Si les voy a hacer mucho daño, omito su nombre. La lectura es que no le puedes gustar a todo el mundo. Hay que aprender. No pasa nada. Yo cuento las cosas en el libro tal y como transcurren, pero no hago de verdugo, no juzgo a nadie. La gente puede hacerse una composición mental, pero me limito a narrar, a contar. Para que la gente vea hasta qué punto yo estaba mal.

En el lado contrario de esa balanza está Jorge Javier Vázquez.Siempre he tenido un vínculo con él, he ido a verlo al teatro, siempre ha sido muy amable y también me protegió. Cuidó del personaje y de la persona. Compartíamos representante, entendía mis miedos iniciales y, la verdad, es que le tengo cierto cariño.

Yo no soy independiente, siempre he necesitado sentirme arropada

Parece que necesita sentirse protegida en todos los aspectos de su vida.Ya no necesito sentirme protegida, pero cuando era más niña, sí, cuando no estás formada como persona, sí que era importante. Ahora no, estoy en otra época de mi vida, necesito otra cosas. Protejo yo a mi hija, más que si tuviera dos. También dejo que comenta errores, he visto cosas que pudieran ser graves, pero tampoco estoy todo el día pendiente. Estoy siempre buscando el equilibrio entre una madre superprotectora y otra que permita que cometa errores. Yo nunca he sido independiente, aunque quiero matizar esto: he viajado sola a París, Nueva York, he cogido aviones con una edad en la que debía estar en el colegio y hacía muchas cosas sin depender de nadie. Pero siempre he necesitado sentirme arropada.

¿La fama es adictiva y buena siempre?Bueno, la fama va intrínsecamente ligada a que todo te va bien. Aquí en la tele estamos todos muy expuestos. Es bueno y malo cuando todo te va bien, está todo el mundo para aplaudirte, pero si te va mal, también están para tirarte de los pelos, criticarte en las redes sociales. Y puede ser tremendamente cruel. Cuando las cosas van bien y también cuando van mal hay que desoír esas voces. La fama está muy bien cuando de repente las vacaciones te salen gratis o vas a un restaurante y no tienes que pagar. Pero para la intimidad y que no puedas ir a la playa con tu hija, es cuando más sientes que la fama tiene sus sombras y sus luces.

No me preocupan las críticas, de hecho este libro va de eso: de no tener que gustarle a todo el mundo

¿Cuál es su relación con las redes sociales, que son tan contradictorias con la intimidad?En las redes sociales, sobre todo en X, donde todo el mundo quieres ser el más listo, ya ni entro. En Instagram, me valgo de ella, hago publicidades, forma parte de lo que hemos tejido, pero bien es cierto que teniendo en cuenta quién soy solo debes mostrar una pequeña parte. Es la gran mentira, no tiene que ver con nuestra vida. También es verdad que me han regalado grandes momentos, trato de ser más honesta para no desconectarme de lo que soy.