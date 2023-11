El único carril bici nuevo previsto en 2024: 400 metros de la Gran Vía de San Francisco a Puerta de Toledo

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encabezada por Borja Carabante, cuenta con 1.752 millones de euros como presupuesto para el próximo año. De esta cuantía, se destinarán 2.405.156 euros a los carriles bici. No obstante, las cuentas solo incluyen un proyecto para la construcción de nuevas vías ciclistas. El resto, tres actuaciones en total, se tratarán de intervenciones para renovar y remodelar el pavimento ya existente.

El nuevo carril bici se instalará desde el inicio de la avenida de la Gran Vía de San Francisco para que conecte con la glorieta de la Puerta de Toledo. El Ayuntamiento de Madrid ha previsto una partida de 1.340.000 euros para llevar a cabo esta actuación, que tiene una longitud de 400 metros. Está previsto, según establecen las cuentas municipales que serán aprobadas en el Pleno de diciembre, que esté listo a más tardar el 30 de septiembre de 2024.

En esta calle, cada sentido cuenta con tres carriles de circulación: uno para taxi y autobús, otro para coches y un tercero tanto para vehículos privados, que no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora, y para bicicletas. La construcción de este nuevo carril bici, segregado, servirá para que los ciclistas no tengan que ir por la carretera y conectar con la calle de Toledo, donde ya existe una vía ciclista que llega hasta Madrid Río.

Las otras tres actuaciones que vienen definidas en las cuentas municipales de 2024 son la renovación del pavimento en varios tramos del carril bici existente en el distrito de Puente de Vallecas. Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio contará con 236.000 euros. Otra intervención similar se pondrá en marcha en la Gran Vía de Villaverde, para la que contarán con un presupuesto de 119.156 euros. La última será la remodelación en algunos puntos de la red ciclista existente en Villa de Vallecas que conectan con el anillo verde de este distrito.

La continuación del Paseo de la Castellana

Uno de los compromisos que adquirió la formación que encabeza el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue la de continuar la construcción del carril bici del Paseo de la Castellana. En abril, pusieron fin a la primera fase del proyecto, pero todavía quedan otras cinco etapas por ejecutar. Sin embargo, no han entrado en los Presupuestos presentados por el Ayuntamiento de Madrid para el próximo año.

Carabante apunta a que esperan tener listos "a lo largo de 2024" los proyectos relativos al resto de etapas, de manera que en 2025 podrían comenzar las obras. Una vez que ya estén listos estos planes, "veremos la posibilidad y la conveniencia de ejecutar dichos carriles".

¿Más carriles en Madrid?

Aunque Cibeles no ha presupuestado más proyectos relativos a la red ciclista de la capital, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad señala que sí estarán incluidos en algunas de las obras de remodelación que lleve a cabo el área de Obras y Equipamientos, que encabeza Paloma García. No obstante, fuentes municipales no dan cifras de cuántos kilómetros podrían ponerse en marcha durante el próximo año, debido a que, según defienden, "dependen de diferentes áreas".

"En los Presupuestos, muchas veces no aparecen carriles bici que se van a ejecutar porque aparecen como renovaciones de vía o de entornos que va a ejecutar Obras y Equipamientos", explica Carabante, lo que señala que "puede llevar a confusión sobre la vocación que tiene este equipo de Gobierno respecto a seguir ejecutando carriles bici".