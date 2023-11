Un risueño Carlos de Inglaterra celebra su 75 cumpleaños tomando el té y tarta con otros ciudadanos de su edad

Carlos Felipe Arturo Jorge Mountbatten-Windsor nació en Londres hace 75 años, de los que ha pasado 70 esperando a ser rey. Hoy, 14 de noviembre, Carlos III, que llegó al trono en septiembre de 2022 tras la muerte de su madre, Isabel III, celebrará un cumpleaños diferente.

Lejos de la tradicional pompa tradicional de la monarquía inglesa, Carlos disfrutará de una velada familiar en Clarence House, en Londres, su residencia habitual, antes de que Buckingham Palace se haya convertido en el núcleo activo de su mandato.

Todos menos Harry

Allí estará toda su familia, con una salvedad que seguramente le duela mucho, más en un día que no se repetirá: pese a estar formalmente invitado, su hijo Harry no asistirá a la reunión, lo que evidencia la gran brecha que existe entre ellos y que hoy por hoy parece imposible de sellarse con afecto ni buena voluntad.

El monarca corta el pastel en su honor. Getty Images

Carlos III de Inglaterra alcanza los 75 años viviendo un reinado que bascula entre la férrea alianza de su hijo mayor, Guillermo, y la pena por no hallar el modo de reducir distancias con el menor, quien reside con su mujer Meghan Markle, y sus dos hijos en California.

Fuentes del entorno del monarca han hablando en dos diarios británicos, The Sun y The Sunday Times, de que esta situación crea en Carlos un permanente malestar y no poca consternación y decepción.

Sea como sea, Carlos contará esta noche con la compañía de su otro hijo y de su nuera, Kate Middleton, el mayor activo de la corona británica, de sus hermanos y sobrinos y, por supuesto, de su mujer, Camila.

Camila, su gran apoyo

Camila Parker Bowles es la doble figura de los sinos que han perseguido a Carlos desde la treintena. No se pudo casar con ella cuando la conoció, lo que provocó que su matrimonio con Diana de Gales se convirtiera en una opción tramposa y traidora. Así, el desamor hacia una lo pagó con un amor creciente hacia otra, pero bajo la mirada crítica de su pueblo que no le perdonó nunca el divorcio de Diana.

El rey se mostró muy distendido en todo momento. CHRIS Jackson GETTY IMAGES

Superado este bache existencial y cuando Isabel II admitió que su hijo no cejaría en el empeño de casarse con el amor de su vida, un nuevo Carlos vino a alumbrar los tabloides y la esperanza de que un futuro rey enamorado sería siempre mejor que un rey solo y cabizbajo.

Así ha sido. Camila es la voz de la conciencia de su marido, con quien lo consulta todo, y a quien admira por encima de todas las cosas. Sus hijos, nacidos de su matrimonio con Tom Parker Bowles, están en las celebraciones más importantes, por lo que seguramente, estén esta noche con él arropándole.

También sus hermanos, en particular Ana y Eduardo, le ayudan y quieren públicamente asistiendo a actos en su nombre, mientras que Andrés, vetado por sus problemas de prostitución y pederastia, asiste en un secundario plano a las maniobras de su hermano, pero sin sacar los pies del tiesto.

Arropado por sus hermanos

Aunque habrá una fiesta oficial (cuya fecha no está detallada) el monarca inició los fastos de cumpleaños ayer, en un peculiar baile del té que ha tenido lugar en los jardines de su casa de Highgrove.

El té no podía faltar en esta reunión en los jardines de su casa. Getty Images

Ahí se ha reunido con miembros de la Fundación del Rey. También ha asistido un grupo de locales que también celebraban su 75 aniversario. Carlos se ha mostrado de lo más cercano con los invitados, con quienes ha compartido charlas, una tarta enorme y colorida y té, por supuesto. Visiblemente sonriente, Carlos III ha recibido el cariño de los asistentes que no han parado de felicitarle y con quienes ha gastado bromas y chascarrillos.

Estos espontáneos gestos no han pasado desapercibidos para sus súbditos, quienes han tenido que soportar alguna mala cara de su rey, demasiado brusco a veces, y de maneras cortantes.

Un plan contra la pobreza alimenticia

Al menos en esto, Carlos, a sus 75 años, pretende ser un rey más accesible de lo que fue su madre, la hierática Isabel. Ser el 62º monarca que ocupa el trono de Reino Unido en 1.200 años de historia es demasiada responsabilidad para dejarlo todo en manos del protocolo.

Y mientras llegan los regalos, él va a hacer el suyo propio a sus ciudadanos, un plan contra la pobreza alimentaria y para reducir los desperdicios, un asunto que preocupa mucho a Carlos.

Carlos y Camila, en una imagen de archivo. Getty Images

El rey, que lleva más de cinco décadas defendiendo abiertamente cuestiones medioambientales y apoyando una economía sostenible, lanzará oficialmente el Coronation Food Project (Proyecto Alimentario de Coronación), con la misión de intentar evitar que la gente pase hambre.

Reunión con supermercados

"Tengo la gran esperanza de que este proyecto encuentre formas prácticas de hacer precisamente eso: rescatar más alimentos excedentes y distribuirlos entre quienes más los necesitan", ha publicado el propio rey en una revista social que se distribuye en la calle gratis.

Acompañado de su esposa, la reina Camila, Carlos también visitará hoy un centro de distribución de alimentos excedentes. Se reunirá con los principales supermercados británicos para ver cómo su proyecto puede ayudar a redistribuir alimentos que de otro modo se desperdiciarían.