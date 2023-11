Ha sido durante una entrevista con un podcast donde Marlon Wayans ha dado a conocer que su primogénito, Kai, es un hijo transgénero. El cómico, que durante toda la entrevista confunde pronombres y se para a la hora de referirse a su hijo, ha dicho que al principio le costó aceptarlo pero que, una vez lo ha hecho, solo tiene hacia él "amor incondicional".

El actor, conocido por sus papeles en Dos rubias de pelo en pecho o la saga Scary Movie, ha comenzado su charla en The Breakfast Club con la promoción de su nuevo espectáculo de stand-up, si bien pronto dio la exclusiva, aunque todavía, según él mismo reconoce, yerre en la formas, dado que utiliza el innombre de su hijo.

"Tengo una hija que ha pasado a ser un hijo, ha comenzado diciendo Wayans. "Mi hija ahora es Kai, y por eso hablo de transición. No la suya, la de ella, la de él… Su transición, sino la mía como padre, pasando de la ignorancia y la negación al completo amor y la aceptación incondicional", ha comentado.

Wayans ha admitido que, al principio, la transición de Kai fue "una situación muy dolorosa" y que él mismo todavía está resolviendo algunas dudas sobre el proceso y sobre los pronombres a la hora de hablar de su hijo, que prefiere el neutro ['elle' en español, 'they' en inglés].

"Me lo permite porque sabe que le quiero y me ve intentándolo y que soy feliz por él. Lo único que me jode es cuando digo "ellos" ['they', pronombre neutral, también significa 'ellos' en inglés], porque entonces le digo: ¿Pero qué sois, dos?'. Aunque respeto sus deseos", ha dicho.

Wayans ha continuado explicando que únicamente desea que sus hijos "sean libres" tanto "de espíritu como de pensamiento". "Libres para ser ellos mismos. Conforme más te conoces a ti mismo, mejor podrás guiarte; cuanto más vives tu realidad, más feliz eres. Y claro, si no pueden conseguir eso en su casa con su padre y con su madre, ¿cómo diablos van a salir luego al mundo? ¿Con qué confianza? Y estoy muy orgulloso de ambos por ser quienes son", ha finalizado el cómico sobre sus dos hijos, si bien ha admitido que aún así cree que todo puede ser parte de una "broma" dentro de su próximo espectáculo.