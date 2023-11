La última entrevista que ha concedido Billie Eilish a la revista Variety está llena de titulares y momentos que los fans han agradecido bastante por ser otra prueba más de la sinceridad con la que siempre habla la estrella. En este caso, la cantante ha hablado tanto de la sexualización que se ha hecho de su cuerpo como de su orientación sexual.

En la extensa entrevista, la autora de éxitos como bad guy ha hablado tanto de que ya le está dando los últimos retoques al que será su tercer álbum, por lo que se puede entender que este llegará en 2024, como de las redes sociales, si bien la charla se centra sobre todo en su adolescencia y en cómo ha sido sexualizada prácticamente desde que descolló.

"Para ser honesta, nunca me he sentido como una mujer. Nunca me he sentido deseable. Ni femenina. Aún tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico con los pronombres femeninos ['she/her', en inglés] y cosas así, pero nunca me he sentido de verdadcomo una chica", ha declarado Eilish, de 21 años.

La artista, conocida por lucir en sus comienzos ropa más holgada, admitió que no estaba preparada para la reacción "rara y molesta" de quienes han criticado su cuerpo una vez se atreviese a mostarlo. "Yo no estaba intentando que la gente no me sexualizara", ha explicado, "pero no quería que el mundo tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente, porque no era lo suficientemente fuerte ni estaba lo suficientemente segura conmigo misma para mostrarlo".

Eilish está convencida de que si lo hubiese mostrado en aquel entonces, se habría "quedado completamente devastada". "La gente habría dicho cualquier cosa... Y quizá el hecho de que de veras no me importe ser sexualizada se deba a que jamás me he sentido deseada o deseable", ha agregado.

Es por ello que la cantante considera que, en la sociedad actual, "ser mujer es una guerra constante y para siempre". "Especialmente si eres una mujer joven y estás en el ojo público. Es tan injusto. Sí, tengo pechos grandes. Los he tenido desde los nueve años, y así soy y así me veo", ha añadido, aludiendo al frensí mediático cuando usó por primera vez un top sinmangas.

"Usas algo insinuante y ya está todo el mundo diciéndote: 'Oh, ¿pero no era que no querías que la gente te sexualice?'. ¡A la mierda! También soy un ser sexual a veces. ¡Que os jodan!", ha respondido a los trolls de internet, así como ha visto que los hombres no suelen tener este tipo de problemas.

"Nadie comenta nunca nada sobre el cuerpo de los hombres. Si eres musculoso, genial. Si no lo eres, también genial. Si eres muy delgado, perfecto. Si tienes cuerpo de padre, también bien. Si eres regordete, ¡maravilloso! Todo el mundo está contento. ¿Sabes por qué? Porque las chicas sí son agradables. ¡No les importa un carajo porque vemos a las personas tal como son!", ha opinado.

Su bisexualidad

Eilish, que en el pasado declinaba hablar sobre su sexualidad, ha hablado abiertamente sobre ello, sobre todo explicando que durante una gran parte de su vida ha estado atormentada por la asunción de que ella no le gustaba a otras mujeres. "Nunca sentí que pudiera relacionarme demasiado bien con las chicas", ha agregado Eilish, "pero las queiro mucho. Las quiero como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad".

La cantante es una prueba del cambio de los tiempos, aseguran desde el medio, puesto que habla con total naturalidad de ello como cualquier joven de su generación, sin que medie nadie de la discográfica o su representante, lo que según la revista habría ocurrido hace poco tiempo.

"Tengo relaciones intensas con las mujeres, las amistades y la familia de mi vida", ha agregado. "Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, por su belleza y por su presencia", ha continuado. "Resulta que soy joven y tengo toda una vida para hacer un montón de mierdas. Tal vez porque tuve que volverme adulta desde muy joven olvidé que todavía soy así de joven", ha finalizado.