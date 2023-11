El Área Metropolitana de Barcelona aprueba el presupuesto de 2024 con un importe de 2.558 millones de euros

Su aprobación no genera tanta expectación ni tiene tanta atención mediática como los presupuestos de la Generalitat o los del Ajuntament de Barcelona, y sin embargo, las cuentas del área Metropolitana de Barcelona, AMB, son el tercer presupuesto público de Cataluña. Esta mañana, el Consejo Metropolitano ha aprobado unos presupuestos generales de 2.558,5 millones de euros con los votos a favor de PSC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y ERC. En contra de la propuesta han votado los grupos del PP y Vox. Compromís y Acord per Torrelles, CAT, y Junts per Tiana se han abstenido.

Este presupuesto consolidado del AMB incluye los del Instituto Metropolitano del Taxi, IMET, del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial, IMPSOL, junto a las empresas en las que participa de manera íntegra o mayoritaria como Transports de Barcelona, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Proyectos y Servicios de Movilidad, TMB, Información y Servicios, Regesa y Regesa Aparcamientos y Servicios, RASSA.

También se incluye en las cuentas como documentación complementaria los presupuestos de los consorcios, fundaciones y empresas mercantiles adscritas al AMB como el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, IERMB, el Parque Natural de la Sierra de Collserola, Ecoparc 4 o el Consorcio Metropolitano de la Vivienda entre otros.

Congelación de tasas

Según AMB, el presupuesto sigue una línea de contención que congela los precios de las tasas que cobra directamente, como por ejemplo, la tasa metropolitana de tratamiento de residuos. Sin embargo, garantiza la prestación de los servicios metropolitanos y prioriza las actuaciones de carácter ambiental y social.

En este sentido, el presupuesto del AMB da continuidad a las actuaciones que vienen de ejercicios anteriores, incidiendo especialmente en las situaciones de riesgo de exclusión social y la emergencia climática. El presupuesto tiene en cuenta el contexto actual de recuperación de la economía aunque con conflictos bélicos y alta inflación, con efectos persistentes en la ciudadanía, especialmente en los colectivos más vulnerables, pymes y autónomos.

El presupuesto de este año da cobertura al desarrollo de las diferentes líneas estratégicas en materia de cohesión territorial, movilidad urbana sostenible y transición ecológica y energética; desigualdades sociales y de rentas; y vivienda, con impulso a la rehabilitación energética y de accesibilidad del parque existente, entre otras medidas.