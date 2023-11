L’AMBici supera en nou mesos el milió de desplaçaments a la metròpoli

AMBici , el sistema de bicicleta metropolitana compartida de l’AMB, arriba als seus primers nou mesos de vida amb uns resultats que han estat millors dels esperats.

Des que es va posar en marxa el 30 de gener d’enguany s’han abonat 20.000 persones i s’ha superat el milió d’usos d’aquestes bicicletes elèctriques.

Així, el servei de l’AMBici ha tingut "un èxit de demanda que ha superat les previsions", diu Joan Maria Bigas, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB.

Les estadístiques aportades per l’AMB precisen que actualment hi ha 1.700 bicicletes en funcionament, número que arribarà properament a les 2.600 unitats i les 236 estacions distribuïdes en 15 municipis metropolitans. Cada dia laboral hi ha 8.000 usos d’aquestes bicicletes, i de 5.000 a 6.000 els caps de setmana.

Si es calcula per bicicleta, cadascuna és utilitzada "una mitjana de 4,5 vegades per jornada", precisa Marc Iglesias, cap de Servei de Gestió de Mobilitat Sostenible de l’AMB. “I la tendència és que continuï creixent", agrega.

Aposta per la mobilitat sostenible

L’AMBici ha estat creat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a part de l’estratègia del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2019-2024 i el Pla d’Actuació Metropolitana (PAM) 2019-2023

Gestionat per TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), es tracta d’un projecte i servei cofinançat amb 7,7 milions d’euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través dels fons Next Generation de la Unió Europea, i suposa un nou impuls per potenciar i facilitar opcions de mobilitat sostenible a Barcelona.

Aquesta aposta per un nou tipus de mobilitat també s’ha reflectit en la implementació dels Bicibox (serveis d’aparcament gratuït de l’AMB per a bicicletes particulars) i en la creació de la xarxa de carrils bici del territori metropolità, que aspira a tenir 500 quilòmetres de sendes especialment adaptades per a aquests vehicles.

LES TARIFES DE l’AMBICI –Fins al 31 de desembre la subscripció a l’AMBici costa 25 euros i des de 2024 es cobrarà 40 euros per l’alta.

–Actualment, els primers 30 minuts de cada lloguer estan inclosos, i a partir de l’1 de gener cada desplaçament costarà 0,15 euros.

–En tant, en tots dos casos per cada fracció addicional de mitja hora es paga 0,50 euros; fins a un màxim de dues hores.

–L’ús del servei des de l’aplicació del mòbil no té cost, però si l’usuari prefereix tenir una targeta haurà de pagar sis euros addicionals.

Complement del transport públic

L’objectiu de l’AMB és que l’AMBici sigui un complement de la xarxa de transport públic urbà dels municipis, raó per la qual moltes estacions es troben prop de les estacions de metro, tramvia o tren. "La idea no és fer desplaçaments d’una punta a l’altra de la metròpolis, sinó que s’usi dins del municipi en connexió amb el transport públic per a viatges més llargs", descriu Bigas, qui assenyala que les estacions situades prop del metre "són les que millor funcionen".

No obstant això, des de l’AMB s’ha vist que a l’estiu també "es van usar molt per oci més que per a realitzar desplaçaments per a anar a treballar o estudiar", descriu Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.

20.000 persones s’han abonat a l’AMBici

Un sistema pioner

Gràcies al fet que el 100% de les bicicletes són elèctriques el servei ha aconseguit connectar zones situades en terrenys elevats on seria més difícil arribar amb una mecànica.

A més, permet que s’hagin abonat persones majors o amb problemes de mobilitat que poden desplaçar-se millor amb una bicicleta elèctrica, assenyala Conill.

"Som pioners a llançar un sistema així en 15 municipis", afirma el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, qui assegura que l’AMBici "mai estarà totalment implementat" perquè la idea és que hi hagi "reforços i una evolució contínua" del servei.

De fet, hi ha municipis que han sol•licitat tenir més estacions del servei, i també s’ha projectat canviar algunes de lloc per a donar millor resposta a les necessitats dels usuaris.

L’última etapa de l’AMBici

Dels 15 municipis projectats només queda implementar el servei a L’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besòs, així com finalitzar la posada en marxa a Sant Feliu del Llobregat. Quan estigui operatiu a L’Hospitalet serà un dels més grans quant a dimensions de l’AMBici , amb la instal•lació de 31 estacions amb 341 bicicletes; i la seva entrada segurament “farà créixer el nombre d’abonaments metropolitans”, diu Bigas.

El responsable de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat aclareix que la implementació en un municipi no és ràpida perquè cal connectar les estacions a la xarxa elèctrica per a la recàrrega de les bicicletes. Per això l’estratègia de l’AMB és fer un desplegament progressiu, perquè el servei tingui "un bon nivell de qualitat".

Tenint en compte l’experiència del Bicing a Barcelona, des de l’AMB s’han reforçat els equips de manteniment per garantir que les bicicletes estiguin en condicions.

DOS SISTEMES INTEGRATS

L’AMBici i el Bicing de Barcelona estan coordinats per a facilitar la mobilitat dels seus abonats. Aquesta integració es realitza amb la instal•lació d’estacions-pont i amb la possibilitat d’adquirir un abonament metropolità per a usar tots dos serveis. L’AMBici té tres estacions-pont on els usuaris poden deixar la seva bicicleta i prendre una altra de les estacions del Bicing situades a pocs metres.

Dos estan a Sant Adrià de Besòs (al Campus UPC – Diagonal Besòs i en l’estació de metro La Pau) i una altra en Zona Universitària-Esplugues; i l’objectiu és instal•lar tres més a Santa Coloma de Gramenet (prop de Baró de Viver) i una a L’Hospitalet de Llobregat (en la Ciutat de la Justícia, Riera Blanca i Collblanc).

Entre fins de gener i novembre s’han venut prop de 1.000 abonaments metropolitans, que permeten fer servir l’AMBici i el Bicing amb tarifa plana (65 euros a l’any) o cobrant un cost addicional per ús en el sistema de Barcelona (53 euros anuals). En set anys finalitzarà les concessions de l’AMBici i del Bicing. "En aquest moment es decidirà quin servei es presta, si serà integral o no. Hi ha diverses fórmules i totes s’analitzaran en el seu moment. Però ara ens toca consolidar el que hi ha", assenyala Bigas.

Els municipis de la xarxa AMBici

Els municipis on l’AMBici ha tingut una major arribada són Badalona (amb 341 bicicletes i 4.017 usuaris), Castelldefels (143 bicicletes i 2.317 usuaris), Cornellà de Llobregat (165 bicicletes i 1.420 usuaris) i Viladecans (143 bicicletes i 2.017 usuaris); que entre tots quatre han registrat 100.000 desplaçaments mensuals, segons les dades de setembre.

L’AMBici també s’ha implementat a Santa Coloma de Gramenet (amb 165 bicicletes), El Prat de Llobregat (amb 154 bicicletes), Esplugues de Llobregat i Gavà (totes dues amb 121 unitats cadascun), Sant Boi de Llobregat (110), Sant Joan Despí (99), Molins de Rei i Sant Just Desvern (els dos amb 66 bicicletes); a més de Sant Feliu de Llobregat.

L’OPINIÓ DELS USUARIS DE L’AMBICI

Teo Casadio

Tinc l’AMBici fa quatre mesos, i ho uso per a anar a la universitat. Amb bici vaig més de pressa que en bus".

Teo Casadio. J. C.

Alejandro García

Ho uso cada dia per a anar a la UPC de Sant Adrià. En bus el recorregut és molt llarg i amb bicicleta és més directe".

Alejandro García J. C.

Miriam Velasco

Tinc l’abonament des de març. El sistema em sembla superpràctic, vas més ràpid i fins i tot, la pots usar a l’estiu".

Miriam Velasco J. C.

Gonzalo Bovero

Amb aquestes bicis puc arribar abans, i ho uso molt per a arribar fins al metre de Gorg, a Badalona".

Gonzalo Bovero J. C.

Marta Cuartero

Ho uso per a anar al treball. Estic encantada perquè anar amb bici és més ecològic i més ràpid".