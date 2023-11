El mánager de Britney Spears critica al 'SNL' por su último chiste sobre la artista

El último programa de un veterano show de comedia como es el Saturday Night Live, cuyo anfitrión esta semana fue Timothée Chalamet, no ha gustado demasiado en redes sociales. Sobre todo por dos motivos: el primero, por el conflicto bélico entre Israel y Palestina; y el segundo, por un sketch sobre Britney Spears.

En el primero caso, al SNL se le ha acusado de islamofobia, de burlarse de la cultura árabe y de ser prosionista, sobre todo por una escena en la que hacen una broma sobre Hamás. Los usuarios han recordado que, cuando quienes morían por una guerra eran ucranianos, el programa utilizó a un coro de niños con velas para pedir por ellos, mientras que ahora la muerte de menores palestinos solo sirve como punchline dentro de un chiste.

Pero la segunda broma, que tuvo como protagonista a Britney Spears ha hecho que incuso el mánager de la artista salga a comentar el hecho de que un programa tan visto siga perpetuando la idea de que es lo correcto hacer bromas sobre alguien que ha sufrido el escarnio público de los medios de comunicación durante toda su vida.

Precisamente es una de las razones por las que la artista de éxitos como Toxic ha preferido no hacer promoción de sus memorias, La mujer que soy, pero aun así la cómica Chloe Fineman protagonizaba un sketch en el que Britney iba mostrando un casting de voces para el audiolibro —en la vida real lo ha hecho Michelle Williams—.

Así, los cómicos del programa han parodiado a Allison Janney, Martin Scorsese, Natasha Lyonne, Julia Fox, Jada Pinkett Smith, Neil deGrasse Tyson, Maggie Smith o Ice Spice, entre otros. Y precisamente por ello Cade Hudson, mánager de Britney, ha reacciondo en redes.

"Guau. Los guionistas del SNL son cada vez peores. No me extraña en absoluto que todos me hayáis intentado contactar para poder llevar a Britney en vuestro programa... El SNL está en cuidados intensivos", ha comenzado diciendo Hudson.

"Todos ustedes sois patéticos y esta tal Chloe ni siquiera es graciosa. ¿La encontrásteis en Craigslist [un sitio web de rebajas] o algo así?", ha añadido el mánager, mientras que la propia Britney ha preferido no hacer declaraciones, si bien hace unos días ya explicaba que prefería que los medios de comunicación se centrasen en las partes positivas de su libro en lugar de en las malas.

Los usuarios, además, se han puesto de su lado. "Los guinonistas del SNL ven a una mujer que ha sido abusada y se les empieza a hacer la boca agua", ha escrito una usuaria. Por ahora el programa no ha respondido a ninguna de estas críticas.