Se intuía que The Woman in Me, o como han sido traducidas al español, La mujer en mí, las memorias de Britney Spears, iban a ser un auténtico best seller en ventas. Sin embargo, pocos podían predecir que lo fueran a ser de tal modo que en la primera semana ya hayan superado el millón de copias vendidas.

Y eso que los datos solo provienen de Estados Unidos. La negativa de la artista a hacer promoción por televisiones, radios y periódicos con respecto a su autobiografía quizá haya jugado en su contra, pero una vez han comenzado a salir las exclusivas de las que habla la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Time entre sus páginas, los fans y los curiosos han ido a hacerse con un ejemplar.

En sus primeros siete días a la venta, la obra ha vendido un total de 1,1 millones de copias solo en suelo estadounidense, contando tanto libros impresos, como las preventas, libros electrónicos y audiolibros. Unas cifras que dejan claro que el público tenía ganas de escuchar la versión de Britney sobre ciertos hechos que han marcado su vida.

"He puesto mi corazón y mi alma en mis memorias, y estoy agradecida a los fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable", ha dicho la cantante de 41 años en un comunicado este mismo miércoles que ha sido remitido a la prensa por su editorial, Simon and Schuster's Gallery Books.

Hoy por hoy, La mujer en mí encabeza la lista de los libros de no ficción más vendidos de The New York Times, algo pocas veces visto, teniendo en cuenta que la única entrevista que concedió, y lo hizo vía correo electrónico, fue a la revista People. Quizá esa falta de Britney apareciendo en los medios norteamericanos explique uno de sus errores a la hora de agradecer la acogida del mismo.

La noche en que salió a la venta, Britney escribió en redes sociales a sus seguidores que estaba muy agradecida porque hubiesen hecho de su autobiografía "las memorias de una celebrity más vendida de la historia". Sin embargo, hay quien le ha superado: el príncipe Harry.

Eso sí, aunque la diferencia es notable, pues la del duque de Sussex consiguió vender 1,6 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, hay que reconocer que el marido de Meghan Markle sí estuvo de promoción activa con Spare por varios platós de televisión y concediendo entrevistas.