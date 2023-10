A Shar Jackson, como era de esperar, no le ha gustado en absoluto un momento concreto de La mujer en mí, las memorias que acaba de publicar Britney Spears: cuando habla de cómo conoció y cómo comenzó su relación con Kevin Federline. Sobre todo, porque la artista asegura que no sabía que estaba esperando un bebé.

En una entrevista que ha concedido al Daily Mail, la actriz y cantante de 47 años ha criticado la forma en la que Britney ha contado cómo sucedieron los hechos. "Cuando Kevin conoció a Britney ya teníamos tres hijos y venía uno en camino. Hasta vivíamos en una casa de seis habitaciones en el condado de Orange, en California", ha declarado Jackson.

Britney y Kevin se casaron en septiembre de 2014, solo tres meses después de conocerse, y para Jackson las fechas y la manera en que lo narra Britney da pie a pensar que desconocía que estaba rompiendo un matrimonio.

Shar Jackson había tenido dos hijos de una relación anterior con su novio del insituto, un hijo y una hija, y había sido madre junto al bailarín de Kori Madison, nacida el último día de julio de 2002, y lo sería de Kaleb Michael, que vino al mundo el 20 de julio de 2004.

"Un día, cuando yo estaba teniendo fuertes náuseas matutinas, embarazada de aproximadamente seis meses, Kevin fue a una audición para un anuncio de Coca-Cola o de algo así en Los Ángeles... Luego ya no supe de él durante tres días", ha rememorado Jackson, que ha añadido que su entonces marido y la Princesa del Pop se conocieron aquella misma noche.

"Me cabreé y me sentí traicionada. Estaba en shock. Entré en piloto automático en mi vida", ha continuado Shar Jackson, que critica que Spears afirme en su autobiografía que no tenía "ni idea" sobre la situación de Federline y que le enfrentó en cuanto se enteró por un amigo en común sobre la verdad cuando ya llevaban "un tiempo" juntos.

Sin embargo, Jackson ha refutado estas afirmaciones de Spears, certificando que era plenamente consciente de la situación puesto que esperó a Kevin fuera del hospital mientras ella daba a luz a su segundo hijo con él, Kaleb, y que después de ello pudieron por fin comprometerse y casarse.

"Cuando me casé con Kevin, lo hacía con todo el amor de mi corazón", agrega Spears en sus memorias, añadiendo que su matrimonio, a pesar de los dos hijos que comparten, se comenzó a desmoronar cuando el bailarín quedó "cautivado por la fama y el poder". "Una y otra vez en mi vida he visto que la fama y el dinero arruinan a la gente. Y con Kevin sucedió a cámara lenta", sentencia Spears.

Jackson, con el tiempo, ya no le guarda rencor a Federline. "Creo que la relación [de Spears] con Kevin fue una fantasía para los dos. Pero yo nunca odié a Kevin porque si realmente amas a alguien no puedes odiarlo", ha finalizado.