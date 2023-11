La corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, nacida en Sabiñánigo (Huesca) en 1977, cambió en 2018 la capital europea por Washington para vivir cuatro años intensos con Trump en la Presidencia. Fruto de esa experiencia nace Dolly Parton, un retrato americano, un libro que presenta este martes a las 19.00 en la Librería La Central del Museo Reina Sofía de Madrid. En sus páginas bucea en la vida y obra de una mujer que admiran y respetan por igual demócratas y republicanos, y cuya larga trayectoria de seis décadas le sirve a la autora para recorrer los cambios sociales de Estados Unidos en ese tiempo.

Y para desconectar de esta realidad, ¿a qué canciones de Dolly acude?Tengo dos listas de Spotify: una, la que acompaña a cada capítulo del libro. Y otra personal, más amplia, porque ella ha compuesto más de 3.000 canciones y grabado unas 400. Es difícil elegir pero tengo especial cariño a 9 to 5, con la que me di cuenta hace 20 años de que había algo más detrás de esa fachada tan despampanante, o Jolene, que tiene casi 50 años y suena totalmente fresca. Y otras de puro country que me gustan mucho. La que más, Why’d you come in here lookin ’like that, de cuando volvió al country tras un periodo haciendo pop. Y unos años después se pasó al bluegrass, y de esa época tiene una canción, The grass is blue, de una gran sencillez y un acompañamiento excelente por la que recibió un Grammy.