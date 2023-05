Dolly Parton "deja" el 'country' para hacerse rockera a sus 77 años y grabar su primer álbum de rock

La gran cantante de country Dolly Parton ha sucumbido finalmente a la tentación de entrar también por la puerta grande del rock y grabará su primer álbum en este género musical, que llevaba tiempo reclamando su voz y su presencia. Su nuevo álbum contendrá 30 pistas de canciones de rock y se llamará Rockstar!

Lo ha contado ella misma en las redes sociales, lo que ha provocado que sus legiones de fans se hayan volcado en esta nueva faceta de su ídolo, apoyándola aunque sus futuros acordes no sean de country, su universo.

El pasado año, Parton fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Hollywood, un reconocimiento que rechazó en un primer intento de este organismo por considerar que no se había ganado el derecho de estar allí.

Ahora parece que quiere contribuir a este honor con este trabajo musical que saldrá el 17 de noviembre próximo. De las 30 pistas, 9 son originales y 21 corresponden a colaboraciones con otros artistas, con nuevas versiones de canciones tan famosas como Every Breath You Take, de Sting y Wrecking Ball Feat, de Miley Cyrus. Elton John y Paul McCartney también colaboran en este salto al rock de Dolly.

Lo nuevo de la americana también ha levantado una corriente de críticas, por ejemplo, entre quienes no entienden la presencia de Kid Rock, el polémico músico. Pero con Kid o sin él, Dolly Parton se sube a una nueva ola.