La rajada de Paco González contra Pedro Sánchez en antena: "Se puede cargar España en una semana"

El periodista radiofónico y director del programa Tiempo de Juego en la cadena Cope, Paco González, arremetió este sábado contra Pedro Sánchez y sus pactos para ser investido en una intervención en el programa.

González recurrió a una carta a la memoria de su fallecido compañero Pepe Domingo Castaño, a quien describió los detalles de lo acaecido esta semana en la actualidad nacional.

"Recordarás que tras los atentados de Atocha yo hice un preámbulo diciendo que pedíamos a los oyentes nos entendieran que cantar goles no venía a cuento. Y en mi discurso dije que hay que intentar denunciar a los políticos que mienten. Esta semana se han batido todos los récords. Pedro Sanchez ha adelantado a Aznar", dijo González.

"No colocaban que había armas de destrucción masiva en Irak y manejaban que era ETA cuando sabíamos que no. Hoy tengo que rajar contra los políticos que mienten. Pedro Sánchez ha arrastrado a sus ministros, que decían que no se podía condonar la huelga, transferir la seguridad Social o los cercanías. Que no habrá amnistía porque no era constitucional. Todo eso ha pasado esta semana", prosiguió el locutor.

"Y la pinta que tiene todo esto es que dentro de unos años va a ser mejor nacer en Barcelona que en Ciudad Real, aunque seas de padres manchegos, porque vas a tener más y mejores derechos. Está en peligro la solidaridad interterritorial y a quién le importa ya que los trenes lleguen a Extremadura o la España vaciada llegue internet. Cada uno a lo nuestro, los nacionalistas sólo se preocupan por su trocito de tierra y los políticos por seguir cuatro años más en el gobierno", insistió González.

"Está en peligro hasta el mapa que tiene 500 años, está más cerca el reconocimiento de Euskadi como nación, más cerca el referéndum de independencia de Cataluña. A mí me da igual que cambiemos el mapa de España, pero si lo hacemos en consenso entre todos y a todos nos parece bien, le damos una nueva estructura al país. Pero hacerlo mintiendo, después de haber prometido lo contrario hace cuatro días para seguir cuatro años en el cargo, es tremendo", dijo el presentador.

"España es uno de los países más antiguos de Europa y se pueden cargar en una semana por la cara. Pepe, estamos en manos de García Page. En el PSOE que conocimos todos se llevan las manos a la cabeza. Sólo queda García Page y cabe la posibilidad que sus 8 diputados no voten a Pedro Sánchez. Pero tienen que demostrar si son manchegos o político. Españoles o políticos. Si quieren el sueldo durante cuatro años, ya sabemos que si votan en contra, les van a echar. Así están las cosas por aquí, Pepe, menos mal que no estás cerca", concluyó.