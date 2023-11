Albert Triola confiesa su secreto para triunfar en una multinacional: "Si no tienes curiosidad por aprender, algo falta ahí"

Triunfar en el ámbito laboral es uno de los objetivos que mucha gente persigue durante toda su vida. Los más ambiciosos anhelan poder llegar a lo más alto de las grandes empresas internacionales, aunque pocos lo logran. Una de las recetas para poder hacerlo es la de Albert Triola, director general de Oracle en España y vicepresidente senior de la compañía en Europa, Oriente Medio y África.

Este catalán de 53 años recibe a 20minutos en las oficinas de la compañía situadas en el Paseo de la Castellana de Madrid. En una de las salas de reuniones, y con el estadio Santiago Bernabéu como telón de fondo, ahonda en su nuevo libro Cómo triunfar en una multinacional. En él habla de sus más de 30 años de experiencia profesional y aconseja a los más jóvenes.

Tener éxito en una gran empresa parece una tarea difícil. ¿Cuáles son las cualidades clave para conseguirlo?Soy un fan de la curiosidad. Si no tienes curiosidad por aprender y por descubrir, algo falta ahí. También es fundamental la empatía, pues vivimos en un mundo muy diverso y cambiante. Además creo que hay destacar el networking diverso: hay que rodearse de gente que sea muy distinta a ti, pues esa diversidad, junto con la empatía, te permite aprender de cosas que tú no estás viviendo. Sentarse con un periodista reconocido, con un médico o con un escritor, te plantean situaciones que, si no fuera a través de ellos, jamás hubieras conocido. Eso, al final, ayuda al crecimiento de la persona. También hay que ser un buen storyteller. Tenemos que contar historias, tenemos que motivar al de enfrente para conseguir cosas, esto es muy importante.

Otra de las claves para este progreso es alcanzar diferentes logros. ¿Por qué recomienda que cada persona apunte los suyos? Cada uno de nosotros creemos que sabemos quiénes somos, pero muchas veces a la mayoría de personas les cuesta describirlo. Por eso animo a que la gente escriba sus logros, y si son relevantes, que cada uno se los quede para toda la vida y que no se le olviden. En algún momento determinado tienen que ayudarte a contar quién eres. Al final no dejas de ser una persona que se tendrá que vender, contar su historia para un nuevo puesto de trabajo o para una promoción. A veces nos olvidamos de quiénes somos. De hecho, miro currículums y digo: '¿Por qué tiene tantas páginas?'. Esto pasa porque no sabemos explicarnos. Deberíamos ser capaces de exponernos en una página.



Para tener éxito y ser feliz menciona que hay que tener claro a qué quiere dedicarse cada uno. ¿Adónde quería llegar cuando era joven?Yo empecé a estudiar Telecomunicaciones porque mi vecino se empeñó en contarme cosas para que me echara para atrás, pero todo lo que me contaba me enganchaba más. Yo quería escoger una carrera de la que me gustara su contenido. Me parecía algo fascinante poder estudiar temas de las microondas, las comunicaciones, satélites y mil cosas más. Es verdad que un profesor nos dijo: 'Tengo malas noticias. No os vais a dedicar a este sector'. Eso me hizo reflexionar y preguntarme qué hacía allí, pero la realidad es que una carrera te ayuda. Si la haces porque te gusta, te aporta muchísimo.



Albert Triola. Jorge París

Hay mucha gente a la que no le gusta lo que estudia o no se siente bien con su trabajo. ¿Qué le recomienda a quien no es feliz con lo que hace?Cámbiate. Rotundamente. La vida es muy corta. Hay una frase que resuena siempre en mi cabeza y que menciono en la parte final del libro, cuando digo: 'Ufff, menudo viajecito, ¿no?'. Cuando somos mayores tenemos que tener la sensación de que hemos tenido un viaje súper excitante en los últimos alientos de nuestras vidas. Para eso hay que disfrutar al máximo cada día. Hoy en día la tecnología genera nuevas oportunidades de trabajo. Hay vacantes, hay miles de puestos sin cubrir en España, hay oportunidades. Otra cosa es que alguno pueda pensar que no está dispuesto. No obstante, si te lo propones puedes conseguir muchas cosas, pero haz aquello que de verdad te guste.



Para rendir correctamente en el trabajo también asegura que hay que dedicarse tiempo a uno mismo. ¿Cómo lo hace usted?Intento tener una agenda con varios bloques importantes cada día. Lo primero de todo es dedicarse tiempo a uno mismo como persona, que puede ser mediante lectura, meditación o deporte. Creo que es relevante, pues a la hora de trabajar te vas a encontrar dificultades, pero primero gestiónate a ti mismo. También me gusta practicar mis hobbies, pues al final también tenemos que hacer cosas que nos motiven. En mi caso me gusta pintar cuadros. Finalmente, hay que trabajar, obviamente, pero, en definitiva, estas son las tres cosas que creo que hay que tener siempre en la cabeza. Cuanto más puedas compaginar las tres, más feliz te vas a sentir, sin ninguna duda.



"Lo primero de todo es dedicarse tiempo a uno mismo como persona"

Para conseguir los objetivos recomienda no tenerle miedo a los diferentes cambios que se pueden producir en la trayectoria laboral. ¿Cómo se gestiona esto?En cada cambio se produce, más que miedo, vulnerabilidad. Cuando comienzas a hacer algo nuevo, dices: '¿Por dónde empiezo?'. Cuando te tienes que mudar o te cambias de trabajo sientes que los primeros días estás perdido, lo que puede generar sensaciones de 'me he equivocado'. Estas sensaciones siempre la vamos a tener... por lo que yo intento aparcarlas. En mi caso en particular, ese sentimiento de vulnerabilidad lo único que me hace es disparar curiosidad y decir: 'Oye, si he venido aquí es porque creo que es lo más adecuado'. Entonces, cuando cambiamos de trabajo o de estudios y nos sentimos así hay que pensar: 'Venga, ¿qué hay que buscar, cuál es esa decisión tan difícil que nos preocupa?'.

Tratar con grandes grupos de personas es inevitable en altos cargos de estas grandes empresas. ¿Cómo se maneja a tanta gente? ¿Qué le ha enseñado tratar con grandes grupos de trabajadores?

Me parece un arte precioso trabajar con las personas y con gente diversa. También hay que saber escuchar ideas, saber cambiar de rumbo. Puedo tener una idea fantástica, pero mi gente me explica que esa no es una buena idea. Si me convencen tengo que ser capaz de ser honesto, sincero, humilde, y decir: 'Oye, pues tenéis razón, me he equivocado'. Por eso insisto mucho en rodearse de gente muy diversa que te ayude a ver una situación con una visión 360 grados. Hay que darle las gracias a los que te dan las ideas y escuchar todo tipo de opiniones. Luego tú puedes decir lo que quieras.

"Me parece un arte precioso trabajar con las personas y con gente diversa. También hay que saber escuchar ideas, saber cambiar de rumbo"

¿Cómo le ha influido su vida profesional en el aspecto personal? ¿Qué aspectos o habilidades ha desarrollado?Al final, las habilidades que uno desarrolla en el mundo laboral no dejan de ser sus habilidades personales. O sea, tú no tienes unas competencias para cuando trabajas y otras distintas para cuando sales del trabajo. Al final yo soy Albert Triola, con mis cosas positivas y mis cosas menos positivas. Tengo mis power skills que me sirven en el mundo personal. Cuando yo me siento con mis amigos también tengo mis historias que contarles. También tengo que motivar a mis hijos y hacer que la vida familiar sea divertida. Al final somos una mezcla entre lo que somos como persona y lo que somos en el trabajo.