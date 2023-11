Alba Carrillo muestra el recuerdo que aún guarda de su matrimonio con Feliciano López: "Ni muerta me iba a deshacer de esto"

De todo se aprende, incluso de las experiencias que pueden interpretarse como malas. Aunque, eso sí, pueden dejar huellas internas imborrables. Pero hay ocasiones en que estas marcas también pueden ser externas y las tienes que ver a diario, como demostró Alba Carrillo en sus redes sociales.

La modelo, que siempre ha hecho alarde de su humor y de tomarse la vida con cierta filosofía -no en vano, su libro se llama Lista para la vida-, mostró recientemente que todavía tiene algo de su matrimonio con Feliciano López, del cual no guarda un buen recuerdo. Y lo va a seguir teniendo, pues no se piensa deshacer de ello.

"Tip para recién casados: no grabéis la vajilla con vuestras iniciales", aconsejó el exrostro de Mediaset en sus stories de Instagram. Tal y como se ve en la publicación, estaba comiendo fruta en un plato en el que, abajo, se podía leer una A y una F, en referencia a sus nombres, Alba y Feliciano. Sin embargo, ella prefiere darle otro significado: "Para mí es Alba (está) feliz".

'Stories' de Alba Carrillo. INSTAGRAM

"Ni muerta me iba a deshacer de esta vajilla divina de Abe The Ape", aseguró. "Es que es una pocholada. Platitos, cada uno diferente, pintados a mano", explicó después, en otro story, mostrando el dibujo del fondo.

Tras dos años de relación, Alba Carrillo y Feliciano López se casaron en julio de 2015, pero menos de un año después se separaron, según contó ella, porque descubrió una deslealtad de él: "Tan solo once meses después de la boda, mi relación con el famoso cupido en shorts de tenis se terminó".

Por tanto, a pesar de acabar mal y no mantener el contacto, la modelo prefiere guardar este recuerdo que le encanta, y darle una visión más positiva a las letras.