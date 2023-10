Hace ya más de 15 años que los espectadores conocieron a Alba Carrillo, en concreto, como concursante de Supermodelo 2007. Pero mucho ha cambiado la vida de esta madrileña desde entonces, pues su carrera ha estado vinculada a la televisión hasta hace bien poco. Ahora, se aventura con su primer libro, Lista para la vida (Montena), aunque la literatura y la escritura no son ajenas para ella.

Hable con ellas, Ya es mediodía, Ya son las ocho, Viva la vida, Fiesta, Sálvame y un largo etcétera son los programas en los que ha colaborado. Y también ha participado en otros realities como Supervivientes 2017 o GH VIP 7. Mediaset ha sido su casa durante años, hasta la pasada primavera, cuando fue apartada de la cadena, motivo por el que la modelo ha demandado al grupo de comunicación, a la productora de Ana Rosa (Unicorn Content) y a la de Sálvame (La Fábrica de la Tele) por despido improcedente.

Pero, tras este revés, y resurgiendo cual ave fénix que apenas le ha dado tiempo a convertirse en cenizas, Alba Carrillo sigue demostrando que está Lista para la vida, como se titula su libro, una obra en la que repasa su vida, llena de momentos cotidianos y extraordinarios e historias tristes y felices, para reflexionar y demostrar todo lo que hay en ella si se la mira quitándose las 'gafas de los prejuicios'.

Por su presencia en televisión, muchas personas creerán que ya la conocen. ¿Qué van a descubrir de Alba Carrillo en este libro?La primera persona que lo leyó fue mi mejor amigo y me dijo 'no me lo puedo creer, hay cosas que no sabía que has contado en el libro'. Sobre todo porque es hablar conmigo misma y, al final, desde las entrañas no hablamos nunca, generalmente. Siempre tenemos alguna careta social, no nos dejamos fluir. He intentado hacer un ejercicio de análisis profundo, porque si no, no servía de nada. Si pongo paños calientes y tiritas a las cosas, a la persona que lo lea no le va a servir de nada.

El libro se llama Lista para la vida. ¿Se considera lista, se considera preparada para la vida o ambas cosas a la vez?Es un poco todo, pero sobre todo es 'estás preparado para vivir'. No hay que darle tantas vueltas a las cosas porque muchas veces tenemos miedos, estamos buscando la oportunidad o vivimos esperando el momento correcto. Pero no, ya estás preparado, estás viviendo, estás respirando. Desde el día que sales por ahí, ya estás listo para la vida. Empieza a vivir, a disfrutar, a llorar cuando toque, a reírte cuando lo necesites y no ensayes.

Describe este libro como 'una autopsia emocional'. ¿Le ha costado mucho el proceso de abrirse para escribir?Sí, porque al principio iba a ser otra cosa, pero empezando el libro viví todo este duelo televisivo y me vino bien porque me dio la oportunidad de reflexionar sobre el presente, porque hablar del dolor de memoria no es práctico. Y la verdad es que ha sido una catarsis emocional. Han sido noches sin dormir, porque escribir te remueve sentimientos y tienes que recordar momentos de tu vida, que no tienen por qué ser malos: qué responsabilidad tienes tú en algunas cosas, qué responsabilidades han tenido los demás... Y es bonito porque es una terapia, y encima la gente lo puede utilizar.

Entonces, ¿el despido de Mediaset la pilló escribiendo Lista para la vida?Sí, pensaba que estaba en un momento inmejorable de mi vida, pero luego... Hay cosas que aparentemente son una alegría y luego resulta que son lo peor que te ha pasado, y hay cosas que parecen una ruina y luego es una alegría porque encuentras otro camino y le das un giro a tu vida. Por eso es Lista para la vida, porque con lo que nos vaya viniendo tenemos que vivir, con lo que tengas ve construyendo tu barco y a ver dónde te lleva este río.

Alba Carrillo. Sergio García Carrasco

Aunque es su primer libro, no es su primera vez escribiendo una obra, ¿verdad?Sí, he escrito obras de teatro porque estudié algunos años de interpretación, porque al principio pensé que quería ser actriz, pero lo único que quería era ser dramaturga. Leía mucho teatro y escribí algunas obras. Y voy a seguir escribiendo, no sé si publicaré más, pero para mí ha sido maravilloso. Siempre había escrito, pero cosas muy personales, para mí. Y me ha gustado mucho, el proceso de la escritura es maravilloso, sentarte contigo misma y ser sincera, no escabullirte, acorralarte, ser mi propia entrevistadora.

Mucha gente estará acostumbrada a verla en redes o en televisión. ¿Pero se ha enfrentado alguna vez a los prejuicios de gente que cree conocerla?Sí, digo 'no me han dado oportunidades por el físico que tengo' y la gente se ríe. Es que es verdad, me he sentido juzgada por tener este físico o por trabajar en televisión, porque dicen 'no podemos esperar mucho de ella'. Y eso te hace sufrir, porque tú tienes inquietudes, tienes ganas de que la gente te conozca, te dé una oportunidad más allá de lo que ve. Incluso a nivel emocional me hubiera encantado conocer a otro tipo de chicos, pero es que muchas veces no me ha surgido la oportunidad. Ahora ya me hago más mayor y sé seleccionar más lo que quiero, y me dicen 'en la vida hubiera pensado que tú te fijarías en mí'. Eso también es un prejuicio, ¿por qué no voy a poder encajar con una persona? Si soy normal. Los prejuicios son terribles y las etiquetas son asquerosas, solo hacen daño.

¿Qué le diría a toda esa gente que sigue teniendo esos prejuicios superficiales?Estamos todavía en el mundo de las etiquetas y tenemos que enterarnos de que cada uno puede ser lo que es. Porque ni siquiera soy lo que yo quiero, es que soy lo que soy: si soy mujer, si soy hombre, si soy heterosexual, si soy homosexual... No es lo que elija, es lo que soy. ¿Por qué tengo que tener miedo a ser lo que soy, mi esencia más primigenia? ¿Por qué tengo que esconder eso? Hasta que no nos quitemos esas tonterías de las etiquetas... A mí los prejuicios me duelen, no te voy a decir que no, porque luego cuando oigo algunas cosas me pongo enferma, sobre todo porque parece que hemos evolucionado. Pero a veces te das de bruces con la pared y ves que hay que seguir reivindicando. Cuando dicen 'es que no hay que hacer el Orgullo LGTBI'. Sí que hay que hacerlo, y el Día de la Mujer, porque no sabes cómo está la cosa, no hay que dar ni un paso atrás, no perder nada de lo que hemos conquistado. Yo voy a seguir luchando, aunque llore y me den rabia algunos comentarios machistas que vienen de hombres y mujeres.

En el libro dice que 'se enamora de todos'. ¿Eso le ha pasado factura?Me ha pasado factura. Me gustan las personas, tengo un problema con eso. Y luego me ponen los hombres, pero hay mujeres también superatractivas. Nunca he sentido deseo sexual por una mujer, pero me podría enamorar de una mujer porque me gusta una conversación interesante, la gente superatrayente... Me gustan mucho las personas, por eso me gusta tanto la comunicación, y mi hijo lo ha heredado: nos encanta hablar, la interacción, los abrazos... Me gusta sentirme viva, y qué mejor que interactuar con los demás.

Hay exparejas con las que no mantiene buena relación. ¿Diría que aun así ha sacado aprendizajes de esas relaciones?Sí. El libro me ha servido para darme cuenta de que sí que he aprendido cosas y he hecho una autoexploración de las cosas en las que he podido fallar para que no me vuelvan a ocurrir, porque al final la que quiere mejorar en su vida soy yo. De todo he aprendido: a no correr tanto, no hay una meta, a evitar los convencionalismos sociales, como la familia, los padres... ¿Por qué tengo que seguir eso? Todo eso hay que intentar ignorarlo y aprender, aunque sea llorando, para ser libre, para vivir como te dé la real gana.

Hablando de amor, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle por Lucas. ¿Ha sido partícipe de este libro?Sí, todo lo comparto con él, es mi día a día, vivo con él, es mi vida. Además, hemos aprendido los dos a comunicarnos mucho y él me cuenta todo y yo también, adaptado a su edad, obviamente, pero a él le ha hecho mucha ilusión porque yo le hacía partícipe del libro: ya he hecho un capítulo, he hablado de esto, estoy en blanco, no sé por dónde tirar, tengo muchas ideas, no sé cómo ordenarlas... Hoy he colgado una foto en Instagram, pues él le escribió una cartita a mi editora y le hizo un regalo para agradecerle lo que me ha cuidado estos meses, porque me veía muy feliz con el libro. Él ha sido parte del libro, vino a la presentación, le dediqué unas palabras, se levantó y me besó... Es que estamos muy unidos.

Alba Carrillo. Sergio García Carrasco

Pasando a la televisión, ¿cómo vivió su salida de Mediaset?Fue muy dolorosa, la verdad, no me lo esperaba. Fue a traición, nadie me dijo nada, la noticia estaba en la calle antes de que yo lo supiera y eso emocionalmente me destruyó. Soy muy emocional, le cojo cariño hasta a una piedra, y para mí era un poco mi familia. Entonces he tenido que hacer un duelo también por personas que creía que eran amigos y luego ha resultado que no. Entonces ha sido duro, porque también es como un micromundo, parece que el mundo se ciñe a Mediaset y que ahí se acaba, pero luego te das cuenta de que eso no era nada, el mundo no acaba allí. Lo pasé muy, muy mal, porque además no me dieron explicaciones. No hicieron las cosas como deben de hacerse, ni legal, ni moralmente. Además, en ese momento me dolían muchísimo leer en los digitales 'prescinden de ella porque es muy conflictiva', como hablando en boca de Mediaset, que también me hubiera gustado que salieran a desmentirlo, pero como nadie aclaraba nada. Pero el tiempo me ha ido sanando y este libro ha servido de terapia también.

¿Y qué opina del cambio que está viviendo Telecinco?Pero a ver, ¿ha dado un cambio? Yo veo a las mismas personas, la única que no está soy yo y la gente de Sálvame, pero porque el programa se terminó. La diferencia es que para ellos se acabó una época y el paquete entero terminó, y para mí, de mi programa, la única de la que prescindieron es de mí. Ahora pongo la tele y pienso 'dicen que soy conflictiva, pero yo al menos he leído algún libro, no digo trasgiversar'. Es que oigo cosas que me parecen mortales. Y luego, confundir televisión blanca con aburrida... Sigo estando absolutamente en contra, el entretenimiento tiene que ser humor, diversión. Y ahora es soporífero, porque he sido consumidora de Telecinco, incluso cuando no trabajaba ahí, y ahora mismo no hay quien lo vea. Están haciendo cambios a peor y deberían pensar en escuchar a la gente: a la gente no se la miente y a la gente se la escucha. Los medios de comunicación se endiosan y se creen que tienen el mando de las cosas. Y no es así, sin el público no eres nada. Tienes que hacer la televisión que la gente necesita y quiere, no lo que tú tienes en tu cabeza. Las cadenas están muy malacostumbradas a lo que era la tele en los 90 y en los 2000, que era como 'mi público va a venir a mí'. Ahora hay que hacer de comerciales y salir a buscar a las personas porque hay muchísima variedad.

En esta nueva etapa de Telecinco, Ana Rosa también tiene nuevo programa. ¿Qué opina de la que fue su jefa?A nivel personal no es que me haya defraudado, porque tampoco me ha gustado nunca. Trabajas en un sitio y no te tiene por qué gustar tu jefe, le tenía el respeto que merecen todas las personas, pero nunca tuvimos una amistad. Pero no tuvo la deferencia cuando me echaron de mandarme un mensaje, ni ella ni nadie de su equipo, después de haber estado tantos años ahí trabajando. Las cosas las han hecho muy mal conmigo, han sido injustos. A mí me han descarnado, porque su productora me grabó en una fiesta privada, me expuso como carne en el mercado y luego me dicen 'es que te expones'. No perdona, me habéis expuesto vosotros, habéis ganado dinero por mí y encima me echáis a los perros. Y a mí la gente incoherente no me gusta. Y luego además son de un tipo de reducto social de 'es que calladita estás más guapa'. Y luego, a nivel profesional, es una persona tan poco neutral, porque al final puedes tener tu opinión, pero un presentador tiene que intentar que se escuchen todas las opciones. Y si hablamos a nivel literario, pues no sé qué pasó con su libro, tengo mis dudas.

Sé que su relación con Jorge Javier Vázquez no es buena, ¿pero qué opina de la cancelación de Cuentos chinos?A mí él personalmente me defraudó, creo que pensó que yo era otra cosa, aunque tenemos muchas cosas en común, pero se dejó llevar por otras personas y se equivocó. Aun así, profesionalmente me parece un crack y lo tengo que admitir. Es una persona que ha hecho del entretenimiento una cosa muy grande. Es rápido, es inteligente, pero lo que pasa es que ahora vienen tiempos difíciles para la libertad, veremos a ver qué pasa con todo esto. En ese sentido, lo tiene crudo igual que yo. Pero profesionalmente es indudable que, aunque se ha confundido en muchas cosas, le admiro y eso no cambia.

¿Está siguiendo GH VIP?No lo estoy viendo porque me aburre. Mira que lo intenté porque está Marta Castro (expareja de Fonsi Nieto), ojalá que gane por su hijo, que le quiero como si fuera mi sobrino, y al final es un esfuerzo para una familia y para el niño que está sin su madre. Pero me está pareciendo soporífero, qué horror de casting. Y no lo digo porque haya trabajado en la tele, he sido una friki de la tele. Con 20 y pico años me quedaba los viernes en mi casa por ver el Deluxe. Tengo como añoranza de esa época, que haya algo en la tele que diga 'es que no me quiero ni mover'. No hay nada que me interese, y este Gran Hermano, lo siento, pero no. Y luego, como siempre hay tantas cosas raras que a la gente le hace dudar. La transparencia es fundamental: ahora se va uno, no se sabe por qué se ha ido... Si entras, no tienes nada que hacer fuera, y si tienes algo que hacer durante esos meses, no entras. Esto es un concurso, no somos actores, es telerrealidad y punto, para todos. No hay que favorecer a unos con unos vídeos y a otros no, porque estás sesgando.

Antes de que comenzara la edición dijo que iban a entrar Oriana y su novio, y finalmente ella abandonó por algo relacionado con su pareja. ¿Qué fue lo que pasó?

Lo que ha pasado es muy raro y yo tampoco lo entiendo. No sé los entresijos ni los contratos, pero tengo buenos contactos porque he trabajado ahí muchos años. Cuando cuento una cosa es porque me he enterado, pero luego resulta que pasan cosas de estas raras y ellos ratifican lo que yo digo, me la dejan votando. Gracias Mediaset. No sé bien lo que ha pasado, pero la gente se echa encima de Oriana porque es tremenda, pero es que Oriana es eso, no engaña. Hay cosas que ella ha dicho en las que me veo identificada y lleva razón. Quieren darle la vuelta a las cosas, quieren manipular la información y no. Es que veo lo que dice y a mí me ha pasado. Por lo que he oído viene todo de que el novio fue a la casa, quería entrar, le dijeron que no podía y entonces ya se han enfadado. Es que, cuando no se hacen las cosas bien, pasan estas cosas.

¿La podremos ver próximamente en televisión?

Ahora mismo una cadena no, porque no hay nada que a mí me apetezca, ni creo que encaje en ningún programa.

¿No se ve con Sonsoles Ónega en Antena 3?Es que ahora quieren solo caras de periodistas y no sé si se estarán confundiendo. No, en la tele no hay nada gamberro, divertido, donde me pueda sentir bien y, sobre todo, donde se pueda hablar libremente.

¿Pero la han tanteado de otras cadenas?Me han pasado opciones, lo que pasa es que lo veo todo como un poco viejuno. Y no es por ofender, ¿eh? Es que no hay frescura, pones la tele y todos opinan lo mismo, no hay debate. ¿Cómo van a opinar 50 personas lo mismo? A mí no me gusta ir a un sitio y que me digan lo que tengo que decir.