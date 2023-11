Tamara Gorro asegura que su móvil no le detecta la cara tras su operación quirúrgica: "No me extraña, ni yo me reconozco"

Los dos millones de seguidores de Tamara Gorro están más que pendientes de sus redes después de que este miércoles contara que se iba a someter a una rinoplastia. Pero, tras la intervención, la influencer no les ha dejado con la duda y está compartiendo los últimos detalles sobre su estado de salud, incluso la reacción de su móvil al no detectar el mismo rostro.

La modelo reveló que se iba a operar la nariz porque tenía el tabique desviado, un problema que, con los años, había empeorado y que no le permitía respirar con normalidad. Pero, tras operarse en el Hospital San Francisco de Asís, de Madrid, contó que no sentía ningún dolor, por lo que estaba contenta.

Aun así, a pesar de su ausencia de dolor y de los "cuidados maravillosos del equipo médico", aseguró que pasó "una noche horrible", tal y como fue revelando a su 'familia virtual' en su canal de difusión de Instagram.

La extronista de Mujeres y hombres y vicecersa explicó que había sufrido vómitos "provocados por la sangre que tragó en la cirugía", pero fueron remitiendo. Además, no quiso comer nada porque "tenía el estómago revuelto", y lo poco que comió lo terminó echando.

"La noche fue horrible porque no podía respirar. Se me resecaba la garganta y roncaba por la boca", narró y volvió a resaltar que no tuvo "absolutamente nada de dolor".

En cuanto a su aspecto físico, también se vio mejor de lo que creía: "La cara se hinchó, pero nada que ver con lo que me esperaba. Bueno, el entrecejo se me juntó un poco (...) Hematomas, de momento, solo en las ojeras".

"No puedo hablar en cuatro días, por evitar gesticular", añadió también. "Me está costando mucho". Aun así, algo sí estaba hablando, pues mandó un audio a sus seguidores: "Mirad cómo estoy, porque tengo la nariz tapada".

"Lo que suena es dentro de la nariz, es como agüilla, es sangre seca", aclaró. "Estoy hecha un cristo, pero estoy muy bien. Sin dolor, nada de como yo me lo imaginaba".

Además, mostró una videollamada con tres de sus amigos, aunque tapando su propia cara con un emoji, y ellos tenían cara de sorpresa al verla.

Pero quien también se asombró al 'verla' fue su móvil, que no le detectó la cara para desbloquear al teléfono: "No me extraña, no me la reconozco ni yo". Aun así, lo cierto es que aún está en el postoperatorio y es probable que siga hinchada y con vendajes, motivo de más para que la identificación facial falle.