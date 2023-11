El padre de Bertín Osborne, hospitalizado de urgencia

Tras las declaraciones de Gabriela Guillén en Y ahora Sonsoles, todos los ojos estaban puestos en la reaparición de Bertín Osborne este jueves en un acto benéfico, pero el cantante no acudió por un motivo de peso, y es que su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, ha sido ingresado de urgencia.

"Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente. Es mucho más valioso eso, yo me siento sola", fueron algunas de las cosas que dijo la modelo el pasado martes en el programa de Ónega. Ante esto, el artista se pronunció en el mismo programa a través de Paloma García Pelayo para decir que lo primero que hará será "una prueba de paternidad" con el hijo que espera Guillén y que "está cansado de la exposición y no le gusta que se hable de esto".

Pero era mucha la expectación que generaba este jueves un acto benéfico de la Fundación del Doctor Iván Mañero en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en el que el presentador de Mi casa es la tuya confirmó su asistencia. Hasta allí se trasladó un reportero de Y ahora Sonsoles, pero finalmente el invitado no apareció.

"En el último momento, nos han dicho desde la organización, que una causa de fuerza mayor, un motivo personal muy importante, es el que ha impedido a Bertín Osborne no asistir", dijo el periodista. "No se trata de una excusa para no reaparecer ante el público después de las últimas declaraciones de Gabriela Guillén".

Entonces, el colaborador Nacho Gay contó cuál era el motivo. "El miércoles recibió una llamada porque su padre, que tiene 95 años, fue trasladado al hospital, fue ingresado. Él y sus cuatro hermanas se preocuparon de inmediato por la salud de su padre y se trasladaron para poder estar con él", aseguró.

"Parece ser que tiene que ver con unos medicamentos que le han sentado mal, y parece que le están ajustando las dosis y está respondiendo muy bien a los tratamientos", añadió Isabel González, quien también aseguró que seguía ingresado y que, quizá, podía recibir el alta este viernes.