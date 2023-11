Gabriela Guillén se siente "sola" y no quiere dinero de Bertín Osborne: "Mi hijo no llevará su apellido"

Gabriela Guillén, quien espera un bebé de Bertín Osborne, ha hablado en exclusiva en Y ahora Sonsoles para desmentir y aclarar todas las informaciones.

La modelo visitó este martes el programa presentado por Sonsoles Ónega y habló, entre otras cosas, de la prueba de paternidad. "Yo no tengo ningún problema en hacer la prueba de paternidad. De hecho, no voy a esperar a que me la pida, se la voy a dar yo", dijo en la previa.

Ya en plató, comentó que se siente "sola", pero no por ello ha querido el dinero del artista. "Que me mande un mensaje es más importante que una transferencia", dijo rotunda. "Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente. Es mucho más valioso eso, yo me siento sola", detalló.

Además, Gabriela dejó claro que no quiere que su hijo lleve el apellido de Bertín Osborne. "Le voy a poner el mío", hseñaló.