Paloma García Pelayo ha desvelado este miércoles en Y ahora Sonsoles las respuestas que le ha dado Bertín Osborne de primera mano sobre la entrevista de Gabriela Guillén.

"Ayer estuve en contacto con Bertín. Lo primero que va a hacer es hacerse una prueba de paternidad", ha insistido la periodista que dio la exclusiva de estas intenciones del cantante.

La colaboradora ha contado cómo ha recibido el presentador las últimas palabras de Guillén: "Por lo que me transmitía, Bertín no estaba contento. Está cansado de la exposición".

Sobre los supuestos pagos que habría hecho el presentador, no ha querido pronunciarse más. "Es una evidencia que ella no ha aclarado", ha insistido Paloma. Y es que Gabriela expresó que ha recibido dos transferencias para ayudarla con el alquiler, y que todo lo demás han sido regalos.

"No le gusta que se hable de esto", ha insistido la periodista sobre la opinión de Bertín. En cuanto a hacerse cargo del bebé si él fuera el padre, la colaboradora ha contado: "Me volvió a decir que si es suyo, se hará cargo de su manutención".

Por otro lado y pese a las palabras de Gabriela sobre que se siente "sola", el cantante no quiere mantener relación ninguna con la modelo de momento: "No quiere saber nada de ella hasta que no nazca el bebé".