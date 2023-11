La emotiva carta de Miguel Ángel Muñoz a su 'Tata' en el que sería su 99 cumpleaños: "Se me hace tan difícil la vida sin ti…"

En una entrevista reciente, Miguel Ángel Muñoz agradecía a su 'Tata' haber "servido de musa" para contar su historia y haberle convertido en director, una nueva experiencia que comenzó con el documental 100 días con la Tata.

Desde la partida de Luisa Cantero Sánchez, su Tata y la mujer que lo crio, han pasado tres meses y el día a día para Miguel Ángel Muñoz está resultando "complicado" y "muy difícil" porque aunque llevase años preparándose es muy distinto "vivir el duelo", pero admite a Diez Minutos que tiene "fuerza de voluntad para seguir adelante y a pesar de que no tenga ganas de hacer la mayoría de cosas que me plantea la vida, tengo que hacerlo".

En su conversación con la revista no dudó en recordar que "junto a mis padres y mi familia, ha sido y será la persona más importante de mi vida" y que a pesar de que "no hay consuelo", "es inevitable hablar de ella y no tengo inconveniente en hacerlo".

Ahora, con motivo del que sería su 99 cumpleaños, el actor ha querido recordarla con un emotivo post de Instagram. "Ya no recuerdo la última vez que no soplamos las velas de tu cumpleaños juntos. 🥺 Se me hace tan difícil la vida sin ti… Ya lo estarás viendo tú desde allí arriba. ¿Verdad? 🤍", ha comenzado escribiendo Muñoz.

"Hoy toca celebrarte y recordarte como te mereces. Sonriendo, divirtiéndote y haciendo feliz a todas las personas que pasaban por tu vida", ha continuado.

"He escogido estas viñetas porque representan muy bien lo mucho que nos hemos divertido juntos y muestran la capacidad que tenías de sentirte como la niña que eras a pesar de todos los años que tenías", le ha dedicado.

"Como ves, sigo como siempre, sin conseguir parar, ocupándome de demasiadas cosas… Es la una y cuarto de la madrugada y hasta ahora no he podido parara un ratito a escribirte estas líneas. 🤦🏻♂️. Pero como tú siempre has sido tan buena y comprensiva, sé que no te importa que te felicite a cualquier hora 🙏🏼. Esa era una de tus tantas virtudes. Nunca me hiciste sentir mal por nada. Gracias. Sé que te lo he dicho muchas veces, pero te lo repito para que te llegue al cielo. Gracias, Tata", son las preciosas palabras que le dice a su familiar.

"Espero que disfrutes de este cumpleaños 🎂 tanto como en cada una de esas viñetas, saltando a la comba, preparando una pócima de risas, en un descapotable, brindando con #QuinaSantaCatalina… Y también que lo celebres con "Enrique" 💘 y le preguntes si "ahora" está feliz porque estás más cerquita de él, en el cielo. 💕", ha concluido el actor.